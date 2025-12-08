Naturaleza en el centro: una agenda para reconectar sociedad y territorio

Cada vez es más evidente que la conservación de la naturaleza ya no puede entenderse como un asunto aislado. La crisis ecológica, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático se entrelazan con nuestros problemas sociales, económicos y de salud. Lo ambiental ha dejado de ser un tema técnico para convertirse en el espejo donde se reflejan nuestras formas de producir, consumir y vivir.

Hoy sabemos que no hay desarrollo posible sin naturaleza. Conservar no es solo proteger lo que queda, sino también restaurar, regenerar y reconectar. Las nuevas políticas europeas —como la Ley de Restauración de la Naturaleza— y las muchas iniciativas locales que ya están transformando el territorio nos recuerdan que la conservación debe ser una tarea compartida. Requiere visión, acuerdos, recursos y una ciudadanía activa.

El I Foro de Conservación de la Naturaleza, organizado el pasado mes de abril por Iniciativa Natura en Tomares (Sevilla), fue una llamada a colocar la naturaleza en el centro del debate público, a tender puentes entre sensibilidades diversas y a buscar soluciones comunes en un país donde el medio rural, la conservación y el futuro climático comparten más que nunca un destino común.

Uno de los aprendizajes más claros que dejó aquel encuentro es la necesidad de reconocer al mundo rural como protagonista. Durante demasiado tiempo, la conservación se ha diseñado desde los centros urbanos, olvidando que el territorio se mantiene vivo gracias a quienes lo habitan y trabajan. Incorporar su conocimiento, generar modelos de co-gestión y dar visibilidad a las buenas prácticas existentes son pasos imprescindibles para reconstruir la confianza entre lo rural y lo urbano.

En buena medida, el futuro de la naturaleza en España se decidirá en sus pueblos.

Otro aspecto clave tiene que ver con el modo en que usamos los recursos naturales. El modelo de «tomar, usar y desechar» ha demostrado ser insostenible. El futuro pasa por la custodia, no por la explotación. Las empresas, cada vez más conscientes de su dependencia de los ecosistemas, deben pasar del impacto al compromiso, de la compensación a la regeneración. No se trata de frenar el desarrollo, sino de cambiar su lógica: una economía que destruye los bienes naturales de los que depende no es moderna, es frágil.

En este proceso, la restauración ecológica se presenta como una herramienta esencial. No basta con proteger lo que queda: hay que reparar lo que hemos dañado. Restaurar no significa solo plantar árboles, sino recuperar la funcionalidad de los ecosistemas, mejorar su capacidad de adaptación y generar oportunidades de empleo y cohesión social. España cuenta con conocimiento y experiencia suficientes para liderar este cambio, pero necesita voluntad política, financiación estable y mecanismos de seguimiento transparentes.

También hemos comprendido que la salud de las personas y la salud del planeta forman parte del mismo sistema. El enfoque «One Health» nos recuerda que la degradación ambiental afecta directamente a nuestro bienestar físico y mental. El estrés, la ansiedad o las enfermedades crónicas se agravan en entornos desconectados de la naturaleza. Por eso, renaturalizar las ciudades, facilitar el acceso a espacios verdes y promover políticas de salud ambiental ya no son lujos, sino necesidades básicas.

Todo apunta hacia una nueva manera de entender la conservación: menos centrada en proteger espacios aislados y más en tejer vínculos entre sectores, generaciones y saberes. Ciencia, arte, educación, economía, mundo rural y administración deben dialogar desde la corresponsabilidad. La verdadera innovación no está solo en la tecnología, sino en la cooperación.

Hoy, medio año después de aquel impulso colectivo, lo importante no es el evento que lo inspiró, sino la convicción que permanece: la conservación de la naturaleza no puede esperar. No se trata de mirar atrás con nostalgia, sino de mirar hacia adelante con compromiso.

Porque, en definitiva, nuestro bienestar, nuestra economía y nuestra salud dependen del mismo tejido vivo que aún nos sostiene. Y reconstruir ese vínculo —entre sociedad y territorio— es el desafío más urgente y esperanzador de nuestro tiempo.