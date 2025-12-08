¡Colega, ponte los cascos!

Una chica se sienta en el metro rumbo a su trabajo / Xisco Alario

Catalina camina somnolienta por la Avenida Portugal rumbo a la parada del bus en Manacor hacia Palma. Mira el móvil: 6:30 de la mañana, cinco grados. Hace la fila, saluda con un «buen día» a sus compañeros de viaje. Enseguida baja la vista y se pierde en sus pensamientos. Procura no hablar con nadie, nadie desea hablar con ella. Un dolor de cabeza le impide pensar. Guarda el móvil en el abrigo largo que le cubre el cuerpo.

Aliviada, sube al bus. Va directo hacia su asiento preferido del lado de la ventana. Se reclina, se estira, acomoda la cortina para neutralizar la luz de la calle. En esa amable oscuridad esconde la cabeza debajo de la capucha, la calefacción justa la reconforta con la vida. Cierra los ojos, cruza los brazos. En una hora estará en Palma, después subirá al metro hacia Son Castelló. En menos de dos horas estará en su trabajo.

Una señora, que se ubica detrás de ella, bebe café en un vaso térmico; una napolitana mordida asoma desde la cartera.

—Hola, rey. He subido al bus. El frío pela en Manacor. Ayer vi Operación Triunfo. El año pasado era mejor— evalúa la mujer en un mensaje de audio que oye hasta el chófer—. Ah, compré en el Black Friday los regalos de Navidad. He cogido muchas ofertas. ¿Ya has desayunado?— pregunta mordiendo otro pedazo de napolitana antes de estornudar.

Catalina abre los ojos, insulta bajito.

—¡Buen día, reina!— responde un hombre entusiasmado—. Operación Triunfo no me gusta, yo miro Master Chef. Espero que ese Black Friday se haya acordado de mí —añade riendo—. ¿Has llegado a Villafranca? ¿Hacemos un cafetito antes de entrar al curro?

Catalina se retuerce en el asiento, la escena la transporta al verano. Recuerda al grupo de amigos insufrible sin mejor plan que escuchar en loop, y a su lado, La Bachata de Manuel Turizo en Es Trenc, y las obras completas del nuevo reguetonero de turno, cuando ella comenzaba sus vacaciones un lunes por la mañana en la playa vacía bajo un cielo sin nubes.

En Villafranca sube una pareja joven y dos adolescentes de la ESO, que se sientan en el fondo con la cumbia a tope.

—Hombreee…tomamos un cafetito— devuelve la mujer. En un rato llegamos a Montuïri. Nos vemos en Palma.

—¡Colega, ponte los cascos!— reclama Catalina—. ¡Son las 7 de la mañana! A nadie le importa tu Black Friday ni si te agrada Operación Triunfo. ¡Un poco de educación! Vamos… no es tan difícil.

—No se meta en una conversación privada— responde la mujer.

—¿Privada? ¡Ponte los cascos! ¿Qué me importa tu novelita de amor con tu compañero de curro? A ver… los del fondo escuchen el chingui chingui con cascos, joder…

—Todo bien, amiga, tranquila. No pasa nada.

El silencio sepulcral aterriza en el bus hasta Palma. Catalina desciende primera y va hacia el metro aún con dolor de cabeza. Se sienta al lado de una mujer, deja el abrigo sobre su falda, se acomoda las coletas. Una chica queda de pie frente a ella con el móvil en la mano. Catalina la mira. «Ponte los cascos», piensa; «ponte los cascos», reza, mientras la chica guarda el móvil y saca un libro de su cartera.