La palabra societas expresaba en latín la comunidad de personas que conviven bajo las mismas leyes y normas con el fin último de garantizar la concordia cívica. El principio fundamental que hasta ahora ha sustentado el concepto de sociedad ha sido que el bien común está siempre por encima de los intereses particulares de cada uno de los individuos que la conforman. En la antigua Grecia, se acuñó la palabra idiotes para calificar al ciudadano que se desentendía de los asuntos públicos para atender tan solo a los suyos particulares. A partir de ese significado, el vocablo ‘idiota’ adquirió el sentido peyorativo de alguien que ‘va a su bola’, sin importarle nada más que lo suyo, para finalmente adquirir, según lo define el diccionario de la RAE, el sentido actual de ‘ser un tonto o corto de entendimiento’.

Esta despreciativa acepción se explica porque se entiende que los individuos que viven en un mundo propio se ‘idiotizan’ al alejarse de la comunidad a la que pertenecen. Frente a esta actitud antisocial hay que recordar que los numerosos estudios que se realizan sobre las variables que determinan la felicidad coinciden en destacar que la socialización es el factor determinante para conseguirla. Se confirma así la tesis apuntada ya por Aristóteles de que el ser humano solo puede desarrollarse en su plenitud si se relaciona fructífera y activamente con los demás. La conclusión es que un ser aislado del conjunto es un ser incompleto y, por tanto, infeliz. Asimismo, muchas de esas investigaciones añaden que la actitud proactiva de ayudar y ser útiles a los demás incrementa la sensación personal de bienestar.

Sin embargo, a pesar de estas evidencias, se constata que se está produciendo un progresivo y acelerado auge del individualismo tendente a priorizar el propio yo por encima del resto de los ciudadanos. Para describir este fenómeno se ha forzado la expresión ‘sociedad individualista’, una estridente contradictio in terminis con la que se pretende explicar la creciente atomización de las sociedades occidentales. Todo indica, además, que la nebulosa que conforman las denominadas ‘redes sociales’ está provocando el ensimismamiento de los ciudadanos que, paradójicamente, cuanto más conectados están a Internet, más se aíslan y se desentienden de su entorno. En este sentido, son también recurrentes los informes que advierten del progresivo deterioro de la salud mental, sobre todo de la de los más jóvenes, causado por el abusivo consumo de la oferta digital, entre la que destaca la desmesurada egolatría que transmite la variopinta fauna de youtubers, instagramers o tiktokers con sus correspondientes seguidores. A este paso, dada su enfermiza proliferación, la Organización Mundial de la Salud tendrá que incluir en la lista de epidemias una particularmente contagiosa: la ‘egopatía’. De no atajarse a tiempo esta desmesurada expansión narcisista del ‘yoísmo’, la actual sociedad individualista degenerará aún más para convertirse en una sociedad irremediablemente idiotizada.