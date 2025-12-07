Ataque prorruso al TIB, somos objetivo de guerra

El ciberataque de los hackers prorrusos NoName57(16) a la web del transporte público de Balears (TIB) y a otros objetivos españoles ha puesto en evidencia que, pese a estar a miles de kilómetros de Ucrania, somos objetivo de guerra por nuestra condición de europeos alineados con la resistencia de Zelenski. Afortunadamente, también ha permitido comprobar que la barrera de seguridad funciona. El ataque informático consistió en sobrecargar con tráfico masivo la página a fin de bloquear el acceso de los usuarios, algo que consiguieron durante tres segundos. El mecanismo de protección neutralizó el golpe y el sistema se restableció de inmediato. Pese al éxito del placaje, el Govern admite la «preocupación» por este tipo de operaciones de sabotaje y guerra híbrida desplegada por grupos proPutin. No es para menos. No se trata de ciberdelincuentes que atacan para robar datos y pedir rescates, como sufren de forma recurrente empresas y administraciones - recientemente el ayuntamiento de Calvià-, sino de operativos bélicos del siglo XXI. Persiguen la desestabilización, la destrucción de infraestructuras estratégicas para crear el caos en entornos hostiles a sus intereses, con bases de reclutamiento globales que facilitan su reconstrucción cuando son golpeadas. En el marco de una gran operación policial europea, la Guardia Civil detuvo hace año y medio a un vecino de Manacor por colaboración con el mismo grupo que ha perpetrado el ciberataque a la web del TIB. A la vista está, que se han rehecho, podrían volver a intentarlo. La amenaza no puede desdeñarse y para combatirla el Govern tiene adjudicado un contrato de seguridad de diez millones de euros. Además de avances positivos, las nuevas tecnologías tienen un potencial dañino que amplía el concepto de la Defensa y justifica este tipo de inversiones, muchas veces incomprendidas.

Los países europeos más próximos a Rusia, como Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, llevan tiempo sufriendo y denunciando agresiones similares. Estas acciones, que extienden el escenario bélico, empiezan a proliferar en el Oeste de un continente marcado muchas veces por la hipocresía, pero también referencial en la defensa de los derechos humanos, la solidaridad y el multilateralismo. Europa deambula hoy desconcertada, se le percibe timorata en el combate a líderes autocráticos internos y externos y abocada a una creciente irrelevancia en el tablero de la geopolítica. Donald Trump ha vuelto a tomar la delantera haciendo gala de una obscena proximidad al agresor. El presidente norteamericano ha quebrado de nuevo la unidad del eje atlantista al presentar a Kiev un plan de paz ajustado a los objetivos del Kremlin, que envalentonado redobla su presión bélica. La propuesta, ajustada también a sus propios planes extractivos en la reconstrucción, se ha gestado al margen de la Unión Europea y sin contar con la víctima, Ucrania, un país exhausto que suma más de 14.500 muertos desde la invasión y más de nueve millones de desplazados, de los que 5,7 han huido del país. De nuevo, paz por territorios. Si Europa, desunida e incapaz de fraguar su propia estrategia común en el nuevo orden mundial, abandona a Kiev ante el zarpazo contra la integridad territorial de un país soberano, sólo le quedará ejercer el papel de patio trasero de los intereses de los Estados Unidos de Trump y de su particular cruzada, replicada por gobiernos autocráticos y movimientos ultras que le hacen de altavoz en el seno de la Unión. Tras el ataque al TIB hay mucho más de lo que parece en juego.