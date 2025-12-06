La campana de Gauss, los grises y los gritos

Lo que une a los grandes naturalistas Alexander von Humboldt y Charles Darwin fue una pasión por medir cosas. Humboldt midió una gran variedad de fenómenos naturales: la altura de montañas, la temperatura del aire y su humedad y hasta midió el azul del cielo. Darwin prestó atención a las características de los seres vivos. Midió detalladamente picos, patas, alas, flores y hojas. Pero fue su primo, Francis Galton, quien midió minuciosamente características físicas de personas, su estatura, peso y fuerza. Galton también se dedicó a medir aspectos psicológicos, como la velocidad de reacción, la memoria, e incluso midió la inteligencia con los métodos disponibles en su época. Estos meticulosos observadores del mundo observaron un patrón: la mayoría de los casos se agrupaban cerca del promedio, mientras que los extremos eran poco frecuentes. Gracias a Carl Gauss, que hizo la misma observación mirando objetos celestes, sabemos que ese patrón dibuja una curva en forma de campana. Aunque el primero en descubrirla fue el matemático francés Abraham de Moivre, Gauss la formalizó y hoy lleva su nombre.

Como empezó a observar Galton, no solo las características físicas tienen distribución de campana, también los rasgos de la personalidad y muchos gustos, preferencias y opiniones. Esto es importante porque revela dos aspectos claves para la vida en sociedad. Existe gran diversidad de gustos y opiniones, pero esa diversidad tiende a ser moderada. Tiende a concentrarse cerca del promedio. Los casos extremos, alejados de la mayoría, suelen ser raros. Y cuanto más alejados, menos frecuentes son. Aunque no todo en la naturaleza tiene este tipo de distribución en forma de campana —la magnitud de terremotos o incendios forestales siguen otro patrón— la distribución en forma de campana parece ser muy robusta en la naturaleza.

Pero si uno sigue la actualidad política, tanto local como internacional, podría percibir que las opiniones no están distribuidas en forma de campana sino en forma de cuenco, con más gente en los extremos y menos gente moderada. Conocer la campana de Gauss ayuda a entender que las opiniones extremas necesitan elevar su volumen para intentar captar la atención que de otra manera no recibirían por ser poco frecuentes. Hay que añadir que las noticias tienden a mostrar aquello que es novedoso. En inglés, news significa literalmente nuevo. Como lo frecuente no es nuevo, las noticias en muchos casos se inclinan por dirigir la atención a aquellas opiniones que son poco frecuentes y, por tanto, extremas.

La campana de Gauss nos recuerda que la realidad está llena de matices; nos muestra diversidad, pero sobre todo moderación. La gente está más de acuerdo de lo que parece. Debemos recordar el centro de la campana para entendernos. Es ahí, en el centro de la campana, dónde está el campo fértil del debate y el consenso, donde las opiniones no necesitan expresarse a gritos y donde las diferencias son moderadas, por tanto, salvables. En tiempos de crispación, Humboldt, Gauss, Darwin y Galton nos recuerdan que en la naturaleza la variedad moderada es mayoría.