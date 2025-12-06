Un auténtico artefacto

En este panorama político desolador que mucha gente considera global, en este estado de cosas casi endémico, concentran toda la energía en unos pocos temas dando vueltas una y otra vez a lo mismo. Giren el globo terráqueo y, a ciegas, dejen ir el dedo en algún punto del mapa; seguro que bien cerca de donde lo haya usted situado, no demasiado lejos, podremos identificar al fenómeno de turno. Muy bien, pero por lo que aquí nos afecta tenemos un problema añadido y bastante serio. Mientras no pocos sectores de la sociedad se desangran o simplemente desaparecen, tenemos esta recalcitrante horda de gentuza entreteniendo al personal con horas y horas de teoría, días y semanas enteras con todo lo que es muy urgente de resolver abandonado.

La vergüenza de las tramas de corrupción en el seno de cualquier partido resucita viejos fantasmas del pasado, pero los que lanzan a voces que ellos son la solución no hacen más que confirmar que crearon el invento. Vamos directos a la siguiente payasada. Aquí no se salva ni la pija de Junts y, mientras, miles de familias se hunden económicamente. Los datos económicos son macroeconómicos, no afectan a los ciudadanos de a pie. ¿Que tienen trabajo? Es la costumbre, trabajar. Pero eso no basta para vivir. No, no basta, y este es el talón de Aquiles que nos indica hace ya mucho tiempo el gran desajuste para la mayoría y el gran negocio para unos pocos, a menudo los de los trapos de colores. Que la extrema derecha sube, un clásico cuando la promocionan a voces. ¿Que va a solucionar algo? Otro gran fiasco que causará mucho dolor a demasiadas personas.

Como lector no soy partidario de tener intermediarios. Ante ciertos acontecimientos históricos —y el libro de Juan Carlos lo es, guste o no— mucho menos. La señorita Laurence Debray (hija de «revolucionarios», dicen a menudo de tantos personajes gatopardianos) ha hecho un trabajo interesante históricamente, y en contenido bastante directo, del discurso del Rey emérito o de sus asesores. No acepten ideas preconcebidas y se asomen a esas páginas antes de sacar tantas conclusiones sin haberlo leído. Si algo puede quedar muy claro, o casi transparente, es que no haber superado el franquismo es precisamente la más grande e inagotable fuente de corrupción del sistema. Ya no podemos hablar y comparar con el nivel “europeo” o de grandes democracias liberales europeas como paradigma, pues de eso se trataba: de que todo implosionara para poder involucionar debidamente y siguiendo el guión. Esas memorias llegan muy puntuales y tienen páginas de gran honestidad en su testimonio; vean aquí la inquietud de la nueva Casa Real. No ser escritor puede llegar a ser una trampa mortal que social y políticamente puede ponerse uno mismo y a la que muchos del sector editorial están acostumbrados. Pero parece que todo un monarca no puede andar tan bien asesorado cuando es abandonado por los suyos, y este es el eje principal de este libro.

Este artefacto editorial tiene su gracia, pues ha provocado que se hayan lanzado a opinar sin leerlo (hoy se bravuconea mucho de no leer) y con el filtro de los primeros lectores en francés, todo bastante surrealista y triste como el urinario de Duchamp. Por mucho que vayan de puristas, este producto planetario (ya era hora, pues hace mucho tiempo que esta multinacional no editaba un solo libro susceptible de no generar una considerable devolución) tiene su gracia… la, la, la! Los que se han apresurado a destacar determinados fragmentos han sido muy hábiles en omitir, o muy torpes en pasar por alto, tramos determinantes de esta narración que dejan entrever muchas cosas al margen de su veracidad.

Se puede nacer rey como Alfonso XIII y después no estar a la altura, y se puede nacer rey y no poder deshacerte de ese rol en ningún instante de la vida. No es tan fácil nacer escritor y mucho menos llegar a serlo y confiar la sintaxis a terceros aunque sean muy buenos. No pasa desapercibido autoproclamarse revolucionario, ha sido una moda de un par de decenios, hoy ya nadie se acuerda de ellos. Este es un fenómeno editorial que marca un punto de inflexión, para frustración de paparazzis. Léanlo y concéntrense en las pausas, silencios y omisiones. Los tramos en blanco son de una considerable ambigüedad y con sucesivos matices entre un blanco y otro blanco, eso sí, sin llegar a dar del todo en el blanco… o eso parece. (Emoticono de estar dudando muy seriamente).