Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Tribuna

Xavier Ginesta

Xavier Ginesta

Resiliència, resistència i lectures del Molinar

Palma, playa de El Molinar

Palma, playa de El Molinar / B. Ramon / B.RAMON

El sofà pelat de pell del racó està orfe de lectors. «Ja ningú l’empra, però jo l’usava molt», diu melancòlica la propietària del local. «Diaris i llibres és quelcom indispensable en un bar», afegeix. Les taules del local són buides perquè la clientela matinera prefereix quedar-se a la terrassa porxada, amb el solet de finals de novembre de fons. El darrer episodi de fred i mal temps ha passat. La jove que el regenta els coneix gairebé tots, i sap què vol cadascun i amb quin ordre portar cadascuna de les comandes. Demostra un coneixement de la clientela del barri que ja no es porta, si no és en locals on la tradició i el saber fer darrere una barra i davant d’una cafetera, de les bones, passa de generació en generació.

La música, amb aires de gramola i a ritme de foxtrot dels feliços anys vint, que sembla sortir del vell aparell de ràdio que hi ha penjat a la paret posa la banda sonora a un local que desprèn autenticitat arreu on un mira. Sigui per la simplicitat de les taules de marbre rivetat blanc acompanyades de cadires de fusta, per la delícia dels pa amb oli o els llonguets –«només fem això», em recorden–, la cordialitat del parlar salat que denota complicitat arreu, o el mirall gravat que anuncia que els inicis de Can Pep, actual Bar Molinar, és de 1898, durant els anys fatídics de la Restauració.

Finalment, un bar on pots llegir amb tranquil·litat. Ningú t’apressa, ans al contrari. «Els llibres ens entrenen en la paciència i les pantalles en el constant canvi i en la concentració en breus espais de temps», recorda el professor eslovè Mihael Kovac a les pàgines d’El País. A la petita i senzilla llibreria de fusta que hi ha a l’establiment s’hi disposen obres de Víctor Hugo al costat de les Rondalles mallorquines (1953) d’Antoni Maria Alcover. Però, va ser Charles Dickens qui va enamorar, per sobre de tots els altres, la mestressa. Opto pel Diario de Mallorca, la lectura pausada de la qual marida amb un cafè de bon matí. Ens recorda el geògraf Francesc Muñoz que la urbanització genera homogeneïtzació dels centres urbans. La ciutat de Palma no escapa d’aquesta tendència i els locals singulars del Molinar –com el mateix Can Pep o el tradicional restaurant de Ca’n Tito, a pocs metres del primer–, s’han tornat espais resilients que anuncien la resistència. A l’aldea global, es pregunta el veterà periodista Joan Riera si Mallorca ha perdut la màgia, més ven dit, el seu encant o encís. Gosaria dir que no. Perquè, per molt que els problemes de la turistificació i les seves conseqüències per la qualitat de vida dels residents ja van ser alertades a mitjans dels noranta per un personatge d’infaust record, un jove Jaume Matas, encara queden moments de l’any, espais o locals que conserven i fan gala de la mallorquinitat. Essència de les Balears? No!, perquè com ens recorda el catalanisme de Gabriel Ensenyat, autor d’Arrels balears? El subterfugi balearista (2025), la identitat és illenca i només es parla de les Balears com a construcció administrativa o per abraçar una suposada identitat que només proclamen els qui volen negar els orígens catalans de l’actual substrat de la seva societat local.

Noticias relacionadas y más

Els orígens del Bar Molinar daten dels temps que Joan Alcover freqüentava amb la seva parsimònia Ets Círcolo, sis anys abans que pronunciés la seva famosa conferència a l’Ateneu Barcelonès (1904) sobre la «Humanització de l’Art», que va deixar embadalit anys més tard el mateix Josep Pla, qui li dedica un preciós homenot. La Palma del poeta i de tot el conjunt d’amics que el rodejaven a les tertúlies, entre ells qui va ser director de La Vanguardia, Miquel dels Sants Oliver, encara traspua per les parets del bar. La transformació del Molinar, de fet, entroncaria amb la descripció planiana dels passejos que l’escriptor de Llofriu feia pel centre de Ciutat, pels seus «carrers tan suaus, d’una arquitectura tan amable, en la tebior de la llum», que ara també hi ha al barri. El Bar Molinar, el nom de l’establiment, parafrasejant Biel Mesquida a Passes per Palma (2023), «es podria definir, com deia un mestre antic, com el darrer sospir que queda de les coses».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents