Opinión | Tribuna
Resiliència, resistència i lectures del Molinar
El sofà pelat de pell del racó està orfe de lectors. «Ja ningú l’empra, però jo l’usava molt», diu melancòlica la propietària del local. «Diaris i llibres és quelcom indispensable en un bar», afegeix. Les taules del local són buides perquè la clientela matinera prefereix quedar-se a la terrassa porxada, amb el solet de finals de novembre de fons. El darrer episodi de fred i mal temps ha passat. La jove que el regenta els coneix gairebé tots, i sap què vol cadascun i amb quin ordre portar cadascuna de les comandes. Demostra un coneixement de la clientela del barri que ja no es porta, si no és en locals on la tradició i el saber fer darrere una barra i davant d’una cafetera, de les bones, passa de generació en generació.
La música, amb aires de gramola i a ritme de foxtrot dels feliços anys vint, que sembla sortir del vell aparell de ràdio que hi ha penjat a la paret posa la banda sonora a un local que desprèn autenticitat arreu on un mira. Sigui per la simplicitat de les taules de marbre rivetat blanc acompanyades de cadires de fusta, per la delícia dels pa amb oli o els llonguets –«només fem això», em recorden–, la cordialitat del parlar salat que denota complicitat arreu, o el mirall gravat que anuncia que els inicis de Can Pep, actual Bar Molinar, és de 1898, durant els anys fatídics de la Restauració.
Finalment, un bar on pots llegir amb tranquil·litat. Ningú t’apressa, ans al contrari. «Els llibres ens entrenen en la paciència i les pantalles en el constant canvi i en la concentració en breus espais de temps», recorda el professor eslovè Mihael Kovac a les pàgines d’El País. A la petita i senzilla llibreria de fusta que hi ha a l’establiment s’hi disposen obres de Víctor Hugo al costat de les Rondalles mallorquines (1953) d’Antoni Maria Alcover. Però, va ser Charles Dickens qui va enamorar, per sobre de tots els altres, la mestressa. Opto pel Diario de Mallorca, la lectura pausada de la qual marida amb un cafè de bon matí. Ens recorda el geògraf Francesc Muñoz que la urbanització genera homogeneïtzació dels centres urbans. La ciutat de Palma no escapa d’aquesta tendència i els locals singulars del Molinar –com el mateix Can Pep o el tradicional restaurant de Ca’n Tito, a pocs metres del primer–, s’han tornat espais resilients que anuncien la resistència. A l’aldea global, es pregunta el veterà periodista Joan Riera si Mallorca ha perdut la màgia, més ven dit, el seu encant o encís. Gosaria dir que no. Perquè, per molt que els problemes de la turistificació i les seves conseqüències per la qualitat de vida dels residents ja van ser alertades a mitjans dels noranta per un personatge d’infaust record, un jove Jaume Matas, encara queden moments de l’any, espais o locals que conserven i fan gala de la mallorquinitat. Essència de les Balears? No!, perquè com ens recorda el catalanisme de Gabriel Ensenyat, autor d’Arrels balears? El subterfugi balearista (2025), la identitat és illenca i només es parla de les Balears com a construcció administrativa o per abraçar una suposada identitat que només proclamen els qui volen negar els orígens catalans de l’actual substrat de la seva societat local.
Els orígens del Bar Molinar daten dels temps que Joan Alcover freqüentava amb la seva parsimònia Ets Círcolo, sis anys abans que pronunciés la seva famosa conferència a l’Ateneu Barcelonès (1904) sobre la «Humanització de l’Art», que va deixar embadalit anys més tard el mateix Josep Pla, qui li dedica un preciós homenot. La Palma del poeta i de tot el conjunt d’amics que el rodejaven a les tertúlies, entre ells qui va ser director de La Vanguardia, Miquel dels Sants Oliver, encara traspua per les parets del bar. La transformació del Molinar, de fet, entroncaria amb la descripció planiana dels passejos que l’escriptor de Llofriu feia pel centre de Ciutat, pels seus «carrers tan suaus, d’una arquitectura tan amable, en la tebior de la llum», que ara també hi ha al barri. El Bar Molinar, el nom de l’establiment, parafrasejant Biel Mesquida a Passes per Palma (2023), «es podria definir, com deia un mestre antic, com el darrer sospir que queda de les coses».
- Así será el nuevo edificio de Gesa: la recreación que muestra cómo cambiará la fachada marítima de Palma
- Detenido un médico por una agresión sexual a una paciente en una clínica de Palma
- La menor asfixiada en una reja en Palma sacó la cabeza para ver si venía su madre
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
- Un falso 'Ángel del Infierno' se va sin pagar 1.000 euros de un burdel de Palma y exige que le paguen 30.000 de multa
- El Govern asciende con una jefatura a un ex alto cargo del PP que fue condenado por corrupción
- Empiezan las obras para la construcción de 64 viviendas en Son Güells y una parte de ellas se venderán a precio tasado
- Una chica de quince años muere asfixiada al meter la cabeza entre las rejas de una ventana en su casa en Palma