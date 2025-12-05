Opinión | Tribuna
Rafel Carretero
El mite dels doblers dels contribuents
Darrerament, han sortit en premsa notícies sobre la pujada dels salaris dels funcionaris per als pròxims anys i alguns periodistes parlen despectivament de «paguillas», altres diuen que està bé tenir els funcionaris ben pagats si volem tenir serveis públics de qualitat; però que els empleats públics han de tenir present que els seus sous els paguen la resta de ciutadans, que no tenen tants plusos com ells.
Malgrat això, la crua realitat és que la pèrdua de poder adquisitiu acumulada dels funcionaris de les Illes ha estat d’un 24% en els darrers quinze anys, i les pujades salarials acordades per als pròxims quatre anys són d’un 11%. Per tant, continuarà augmentant aquesta pèrdua de poder adquisitiu.
Malauradament, hi ha estès arreu un desconeixement i un menyspreu mediàtic i ideològic de la funció de la despesa pública que no té cap fonament econòmic. Tanmateix, existeix una identitat comptable en economia que és irrefutable: producció=despeses=ingressos.
Si ens obsessionam amb retallar els sous dels funcionaris, el que feim és reduir els ingressos d’empresaris, comerciants, etcètera. La despesa d’un agent econòmic és per identitat comptable l’ingrés d’un altre. En definitiva, si reduïm despesa, es redueix la producció i els ingressos totals en l’economia. D’altra banda, existeix l’anomenat «multiplicador de la despesa pública», que és el fenomen econòmic pel qual un augment inicial de la despesa del Govern genera un increment major en la producció i la renda del país o regió en què s’ha produït.
Un bon exemple d’això va ser la supressió als empleats públics de la paga extra de Nadal del 2012. Molts varen celebrar aquesta decisió amb apel·lacions a «l’eficiència econòmica» o al suposat estalvi de les «arques públiques». Ara bé, aquests mateixos que aplaudien les retallades dels funcionaris es queixaren amargament de com de malament anaren les vendes el Nadal d’aquell any, sense prendre consciència de la relació causa-efecte entre una cosa i l’altra.
D’altra banda, pel que fa a l’afirmació d’algunes persones als funcionaris de «Jo et pag el sou», feta normalment de manera arrogant, és una fal·làcia i té a veure amb el desconeixement de la majoria de la gent de com funciona veritablement un sistema monetari modern.
D’on creu el lector o lectora que han sortit tots els euros que té a la butxaca o en el compte bancari? Surten d’una institució pública anomenada Banc Central Europeu. Per molta feina que feim o moltes vendes que realitzem, els doblers no apareixeran màgicament si abans no els ha creat l’estat. Això, doncs, tenint present que els contribuents són els usuaris de la moneda i l’estat el seu emissor, no es pot recaptar una cosa que abans no s’ha creat.
Per tant, la majoria dels ciutadans entén la seqüència del circuit monetari a l’inrevés. L’ordre correcte és el següent: en primer lloc, l’estat crea els doblers, després els posa a disposició de la ciutadania mitjançant la despesa pública, i finalment, els recapta amb els impostos.
Per què l’estat, idò, imposa uns tributs si no els necessita per a realitzar la despesa pública?
Perquè la funció principal dels impostos és obligar els agents econòmics a utilitzar els doblers que emet l’estat. És a dir, els impostos serveixen per crear oferents de béns i serveis per poder proveir l’estat de serveis com educació, sanitat, infraestructures, justícia, etc. De manera indirecta aquests doblers també passen a utilitzar-se en el sector privat.
Altres funcions dels impostos són controlar la inflació, redistribuir la riquesa, penalitzar alguns comportaments, amb el gravamen del consum de tabac o la contaminació, per exemple, entre altres funcions.
En definitiva, els impostos no serveixen per pagar els sous dels empleats públics i cap ciutadà, treballi al sector públic o al sector privat, no podria tenir doblers ni pagar impostos si un ens públic anomenat Banc central no els hagués creat abans.
Per acabar, si un col·lectiu de treballadors vol millorar veritablement les seves condicions sociolaborals, el que ha de fer és organitzar-se i lluitar per aconseguir-ho. No ha d’assenyalar altres treballadors que puguin estar millor, perquè la fragmentació i la manca de cohesió ens aboca a l’equiparació a la baixa de les condicions sociolaborals en el millor dels casos.
Per altra banda, està més que demostrat per diversos estudis que els treballadors amb salaris baixos estan desmotivats i són poc productius. Així doncs, els salaris baixos, a part de disminuir la producció total, causen una demanda agregada insuficient en l’economia que tendeix a provocar recessions, deflació, retallades, manca d’inversió i molt de sofriment a la classe treballadora.
