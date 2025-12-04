Trumpantojo

De nuevo les presento mis excusas por empezar con este simple juego de palabras, Trump/Tramp, malabarismo verbal, pero que a mi modo de ver se ajusta perfectamente a lo que el presidente del pelo naranja - me da que ha cambiado de peluquero o de influencer capilar, como que lo veo más rubio/dorado – pretende hacernos creer, y me remito como siempre a la definición de la RAE, Trampantojo: «Trampa o ilusión con la que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es» y añado, obsesionado por conseguir el ansiado Nobel de la paz. Tanto en Gaza como en Ucrania nos vende humo, ambiciosos y publicitados planes de paz que, modesta y desgraciadamente, no acabo de entender. En Gaza, escaramuzas aparte, la tensión sigue latente y si bien los planes de convertir la costa en una nueva Riviera parecen, de momento, archivados, ahora salvo puntuales rupturas de la tregua, la violencia ha cambiado de barrio, se ha desviado a Cisjordania y al Líbano. La guerra, colonos radicales, apoyados por el Tsahal, temido ejército israelí, contra pobres agricultores palestinos, y la cruzada contra el Hizbolà en tierras libanesas han tomado el relevo, si esto es la paz que me expliquen lo que es una guerra.

Y qué decir de Ucrania, pronto ya tres años desde la invasión, y meses después del paripé, alfombra roja de Trump a Putin en Anchorage, anunciando a bombo y platillo el supuesto plan de paz ¿Plan de qué? Plan de nada. Frente a la imposibilidad de mover líneas, de avanzar por tierra, o mejor frente a la resistencia de las fuerzas de Ucrania – David contra Goliat – la guerra se ha desviado, cambiado de rumbo, prioridad a los bombardeos masivos, terribles drones, sobre objetivos civiles y puntos estratégicos, centrales eléctricas, para provocar el desgaste, el cansancio de una población mártir y cansada. Entre tanto, unas negociaciones, supuestos tratados de paz, se van sucediendo entre Putin y Trump, con peones interpuestos, desde el fiasco de Alaska. En el último, hace unos días, el susodicho tratado venia en realidad apenas disfrazado de capitulación, una redición de Ucrania, de rodillas frente a su futuro y con unos capítulos que olían a redacción rusa. Es decir que el interlocutor de Trump, su hombre de confianza, el misterioso Steve Witkoff, abogado de negocios para más señas, se habría limitado por ahora a plegarse ante las exigencias del dictador ruso y ni siquiera habría intentado camuflar, léase traducir correctamente, las condiciones impuestas por Moscú. Vergonzoso plan de paz. En la recámara, los beneficios que estaban dispuestos a repartirse, a costa de Ucrania, una vez firmada la paz

Entre tanto Europa, o la Unión Europea si prefieren, mirando a otra parte como si no fuera con ella. Perdiendo el tiempo como siempre, sin llegar a decidirse, deshojando la margarita, tropas si, tropas no, ayuda, pero hasta qué punto y Bélgica, donde duermen los fondos rusos embargados, haciendo el avestruz, incapaz de desbloquear el capital que solucionaría las penurias de Ucrania. Y, sin embargo, reina en Europa un aire de Mambrú se fue a la guerra, o mejor un allons enfants de la patrie, que en Francia ha levantado ampollas – un general en la televisión preguntándose si los franceses estarían dispuestos a enviar a sus enfants a la guerra, a sacrificarlos por la patria - y que ha propiciado una reacción inmediata de Macron anunciando la vuelta, prevista a partir del 2026, del servicio militar, voluntario y remunerado, como en Italia, Alemania y otros vecinos fronterizos. Estamos pues, o eso parece, en una fase «Si vis pace, pare bellum», preparando la guerra para seguir en paz, aunque uno, personalmente y sin querer ser agorero, no lo tiene tan claro. Soy de la generación del «Make love, not war» pero corren malos tiempos para la lírica.