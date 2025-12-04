Opinión
Lo siguiente de Ayuso
Aunque la realidad debe componerse de paredes claras, grandes ventanales, una mesa amplia de trabajo y alguna lámpara ostentosa, la imaginación los sitúa en otro espacio. Un lugar más íntimo, muebles robustos, alfombras mullidas y la iluminación justa para entreverse los rostros. Un ambiente que propicia las conspiraciones, las ideas de moral cuestionable y los planes inconfesables. En esa atmósfera se suceden los susurros y las risas. A veces, sin transición. La carcajada como consecuencia directa de la osadía. Él anima a decir la burrada más sensacional y ella aplaude la audacia. Ella suelta un exabrupto descomunal y él la celebra con gestos exagerados. Carcajadas y más carcajadas. Esas que rompen el decoro, la verdad, el sentido común y, por supuesto, la dignidad. Si, en un momento dado, la presidenta o el asesor flaquean, uno de los dos pronuncia la palabra mágica: ¡Trump! Y ya saben lo que tienen que hacer. Liarla a tope, copar todos los titulares, escandalizar a la oposición y entusiasmar a los propios. La chulería de ella es el empoderamiento de los suyos. El problema es cuando ya se han pateado tantos límites.
¿Cómo ir más allá cuando se ha acusado al gobierno de «mafia» y «dictadura»? ¿Cuando se ha tildado a Pedro Sánchez de «matón», «tirano» y todo tipo de lindezas? O ese mascullado «hijo de puta» que devino en un jocoso «me gusta la fruta». En el saloncito de las maquinaciones debió nacer la genialidad del pasado domingo: «ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez», vociferó ella en la concentración organizada por el PP. Cuando idearon la proclama, las risas debieron resonar por todo el edificio, se escaparon por las rendijas y recorrieron unas calles que, desde 2018, están libres del terrorismo de ETA. ¿Se colaron hasta las tumbas de sus víctimas? ¿Alcanzaron a quienes tanto les lloraron? Menudencias, debieron pensar nuestros personajes. ¿Y ahora? ¿Qué puede ser lo siguiente? Miremos a Trump, se dicen, que su obscenidad nos ilumine.
