Recuperar espais...

...Abans que no arribi l’asfíxia absoluta i sense retorn. Espais per a la llengua, la cultura, la convivència en una societat que avui desperta desmembrada, esqueixada i sense rumb. I és que cap país del món deixa al lliure albir, a la seva sort, al campi qui pugui, el coneixement i reconeixement de la llengua que forma part essencial de la cohesió social d’una comunitat. Cap país del món deixa en una suposada «llibertat», l’aprenentatge i ús de la llengua pròpia, ans al contrari: procura que esdevingui l’eix on recuperar l’estima de sentir-se d’un lloc, que conformi el llaç i l’enllaç entre les persones que hi habiten, el punt de trobada de qualsevol iniciativa col·lectiva que afecti la convivència.
Voldria saber què fan l’Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Balears en aquesta qüestió. I és paradoxal que siguin aquestes Administracions les responsables de dur endavant polítiques efectives per tal que les persones que viuen aquí, aprenguin i valorin la llengua pròpia d’aquesta terra. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears ho diu ben clar: «La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra identitat». I en un altre article: «Les institucions de les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears». Com es pot mantenir «la identitat del nostre poble» que pregona l’Estatut, si no s’hi fa absolutament res? I la Llei de Normalització Lingüística –les Lleis són per complir-les, o no?- especifica en el seu article 1 que és objecte d’aquesta Llei: «Crear la consciència social sobre la importància del coneixement i l’ús de la llengua catalana per tots els ciutadans». I encara ho rebla en l’article 4: «Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana». Per això la meva pregunta: què fan les Administracions públiques que tenen l’obligació de dur a terme totes aquestes actuacions? Per què ho deixen en mans del voluntariat?
I deixau-me contar una anècdota personal. Venia de berenar de Can BielFelip, a la carretera de Sóller, per anar a agafar l’autobús de la carretera de Sóller, davant el CP de Pràctiques, i he perdut les claus de casa. Me n’he temut quan volia obrir la porta. He tornat enrere i he fet el camí mateix. M’he aturat a quatre bars-restaurants per on havia passat per demanar si qualcú els havia deixat unes claus; idò bé: en els quatre establiments m’han contestat el mateix: «Es que no te entiendo» (jo els demanava, senzillament, si qualcú els havia deixat unes claus). En tots els casos eren cambrers i cambreres, un servei on han d’atendre també persones mallorquines, o que volen fer comandes en la seva llengua. Estam creant una societat que viu aliena, d’esquena, a la llengua, l’eina bàsica d’enteniment i relació que tenim en aquesta terra. I és clar, per què l’han d’aprendre si poden viure només en una llengua, si ningú no els afaiçona a aprendre la pròpia d’aquí? Fet aquest que hauria d’esdevenir una de les prioritats de les Administracions illenques. He recordat el que va dir fa poc un polític a Formentera: que havíem de facilitar la immigració de persones properes a «nuestra cultura», quan es referia exclusivament a la cultura espanyola. Per això, si no ho feim des d’aquí, malament anam, i estam creant una societat on les persones es donen l’esquena i només es mouen per les seves conveniències i no per la sensibilitat col·lectiva i de conjunt; és com un mosaic de colors i formes diferents, i això tindrà unes conseqüències molt negatives en el futur immediat. Ah! Al final he trobat les claus damunt una paperera i he pensat que encara hi ha gent bona en aquest món nostrat. Gràcies a la persona que ha tingut aquest detall.
