Opinión
Donuts, botelles, matemàtiques i Bach
El titular bé podria ser aquest: «El Tribunal Suprem ha sentenciat que només la casa Bimbo pot emprar la marca Donut».
Després d’anys de litigi, la justícia ha dictat a favor de l’empresa de brioixeria i ha declarat que el dònut no és un genèric que designa una espècie de bunyol foradat, sinó que és un objecte que només fabriquen i comercialitzen els propietaris de la famosa empresa de dolços.
I la pregunta del milió és: I ara com anomenarem aquest element circular, tridimensional i foradat que es fon dins la boca i que tant serveix per acompanyar un cafè amb llet o per menjar sol a mig horabaixa?
Ajà! Les matemàtiques tenen la resposta.
La rosquilla (fins ara el dònut) és una figura topològica coneguda com a Torus i que pel que fa a la seva estructura i propietats és similar a una tassa de cafè, ja que tots dos són objectes tridimensionals que si els poguéssim modelar aconseguiríem passar de l’un a l’altre, sense rompre’ls. Pensem en una tassa de cafè feta de plastilina, jugant amb ella i sense desfer el forat de la nansa la podríem reconvertir en un dònut. Per tant, són objectes transformables sense sofrir trencaments. Tots els objectes amb un únic forat són, topològicament, equivalents. A diferència de les esferes, que només poden relacionar-se amb figures com un ou, una capsa tancada o una pedra.
Ja que hem parlat de tasses de cafè, un altre objecte curiós, topològicament parlant, és l’Ampolla de Klein, en la qual el coll s’allarga i acaba entrant de nou dins la figura confonent-se amb la mateixa base. Per tant, els conceptes de dins i fora es confonen, quan no es capgiren.
I d’aquí passam a la joia de la corona, la Banda de Möbius, una figura tridimensional amb només una cara i que podem construir fàcilment a partir d’una tira de paper, convertint-la en una cinta circular, aferrant els dos extrems, ara bé, de tal manera que abans de tancar el cercle en giram un dels dos 180 graus. D’aquesta manera en lloc d’un cilindre tenim una Cinta de Möbius, que, per cert, porta el nom d’un geòmetra alemany, professor a Leipzig, August Ferdinand Möbius.
Cinta de Möbius i Leipzig ens porten, com calia esperar, a Bach i el seu Cànon del cranc, basat en la melodia que el rei Frederic el Gran, aficionat a tocar la flauta, proposà al Mestre perquè aquest demostràs les seves habilitats com a improvisador reconegut. Cosa que Johan Sebastian va fer i sobradament, elaborant una peça a partir del tema reial: L’ofrena musical.
(Recomanació: Cercau a YouTube una reproducció musical d’aquesta melodia, construïda artificialment. Basta posar en el cercador les paraules Bach, Möbius, Cànon. Segur vos encantarà).
