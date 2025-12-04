Opinión | Tribuna
David Abril y Jaume Garau
Una Assamblea Ciutadana sobre el turisme
Les Illes Balears es troben en un moment decisiu per repensar el futur del seu model turístic. Des de fa dècades, l’arxipèlag ha viscut gràcies a una activitat que ha aportat prosperitat i projecció internacional, però que alhora ha generat tensions creixents sobre l’habitatge, el territori, els recursos naturals i la convivència. En un context global marcat pel canvi climàtic i per transformacions profundes en els patrons de consum, mantenir-se en el mateix model sense una reflexió col·lectiva ja no sembla una opció possible. La pregunta que sorgeix de manera natural és: qui ha de decidir cap on va el turisme? I la resposta potser no hauria de quedar limitada a les institucions públiques o als actors econòmics, sinó que podria comptar amb una eina de participació innovadora que ja ha funcionat en altres àmbits: una assemblea ciutadana sobre el turisme.
Aquest tipus de processos ja s’han consolidat arreu del món en matèria climàtica. Les assemblees ciutadanes pel clima, iniciades a París i esteses després a diversos països, han demostrat que és possible involucrar la ciutadania en temes complexos i tècnics a través d’un mètode que combina representativitat, informació rigorosa i deliberació estructurada. Els participants són triats aleatòriament, de manera que la mostra reflecteix la diversitat social real, i reben formació i documentació elaborada per universitats i centres de recerca independents. El resultat no són opinions improvisades, sinó propostes raonades, madures i capaces de generar consens. Aquest precedent és especialment valuós per a un territori com el nostre, on el debat sobre el turisme s’ha anat carregant d’interessos, tensions i percepcions subjectives que dificulten trobar punts de trobada.
A Balears ja s’han intentat processos participatius ambiciosos, com el recent Pacte per la Sostenibilitat. Tot i la bona intenció, el desenvolupament de la iniciativa va provocar la sortida d’algunes entitats civils importants, entre elles el Fòrum de la Societat Civil, la Federació de les AAVV, el GOB i altres, que varen considerar insuficients les metodologies i les garanties. Aquest episodi posa de manifest que les eines habituals —taules de negociació, fòrums sectorials, espais consultius tradicionals— poden resultar insuficients o poc inclusives en qüestions que afecten tot el conjunt de la societat. Sovint acaben dominades pels agents econòmics, mentre que la ciutadania no organitzada, que també forma part del paisatge social i paga les inconveniències del model turístic, queda fora del procés.
Mentrestant, les dades de les darreres enquestes mostren una pèrdua progressiva d’acceptació social del turisme. Molts ciutadans perceben que els beneficis no arriben de manera equitativa i que els costos —especialment el preu de l’habitatge, la saturació, la pressió sobre els serveis públics o la degradació ambiental— han anat creixent sense una resposta clara. Però aquestes enquestes només ofereixen percentatges i tendències, no expliquen els motius profunds, les vivències, les preocupacions concretes ni les propostes que la població estaria disposada a assumir. Una assemblea ciutadana permetria escoltar aquesta veu de forma més matisada i qualitativa, donant espai a la reflexió, al contrast d’arguments i a la cerca de solucions compartides.
Una assemblea sobre el present i el futur del turisme, organitzada amb garanties acadèmiques i institucionals, podria convertir-se en una eina poderosa per recuperar la confiança pública i per construir una visió compartida. No es tractaria d’oposar ciutadans i empreses, ni de substituir el paper de les institucions, sinó d’afegir una peça que fins ara ha faltat: la mirada ponderada d’una ciutadania diversa que, informada adequadament, té la capacitat d’aportar idees innovadores i criteris equilibrats. El resultat podria ser un document final amb recomanacions concretes sobre quins límits i oportunitats hauria d’assumir el model turístic, quines inversions en infraestructures i serveis públics són prioritàries, quines formes de turisme seria convenient promoure i com avançar cap a una convivència més harmoniosa entre residents i visitants.
En un moment en què el debat es troba sovint polaritzat i en què les decisions sobre el turisme condicionen el futur econòmic i ambiental de les Illes, una assemblea ciutadana seria un exercici de valentia política i de maduresa democràtica. Representaria obrir finestres en un debat massa temps tancat en cercles reduïts, i significaria reconèixer que el turisme no és només una activitat econòmica, sinó un fenomen que articula la vida quotidiana de tots. Si el turisme afecta tothom, la pregunta final sembla inevitable: per què no deixar que tothom hi pugui dir la seva?
