Balears necesita casas, no solo turistas

En las Balears, encontrar una vivienda a un precio asequible se ha vuelto casi tan difícil como descubrir una cala solitaria en pleno verano. La demanda sigue creciendo, pero la oferta no da abasto y los precios no dejan de subir. Solo en Palma, la oferta en venta cayó un 17% en 2024, mientras que el precio medio de la vivienda usada en el archipiélago superó los 4.700 €/m², un máximo histórico. Estos datos reflejan un mercado tensionado, donde muchas familias y jóvenes profesionales se enfrentan a precios inaccesibles y a una disponibilidad de vivienda muy limitada.

Cada año son más las familias y trabajadores de sectores esenciales que tienen dificultades para encontrar un hogar, mientras los promotores se enfrentan a un coste de suelo elevado, regulaciones estrictas y plazos de financiación que no siempre se ajustan a la realidad local. La falta de vivienda no es solo un dato económico: tiene un impacto social, obliga a residentes a trasladarse, afecta la diversidad de barrios y genera presión sobre los servicios locales y la infraestructura.

En este escenario, empiezan a aparecer fórmulas de financiación alternativas que buscan responder a estas tensiones. Una de ellas es la inversión participativa, conocida como crowdlending inmobiliario. Este modelo ha experimentado un crecimiento notable: el volumen movilizado por este tipo de plataformas aumentó un 53% en 2024, acercándose a los 230 millones de euros. Cada vez más promotores recurren a este tipo de financiación, que les permite sacar adelante proyectos que, de otra forma, podrían retrasarse por la rigidez del crédito tradicional. Y gracias a las aportaciones de los inversores, pueden avanzar con mayor agilidad en el desarrollo de nuevas promociones y adaptarse mejor a las necesidades del mercado local.

El crowdlending permite que algunos proyectos que de otra manera podrían quedarse en espera cuenten con financiación rápida y flexible. Este modelo no resuelve por sí solo los problemas estructurales de la vivienda en Balears, pero sí es otra vía de inversión complementaria a las tradicionales que puede ser una palanca impulsora de nuevos proyectos residenciales.

La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo podemos aprovechar estas nuevas fórmulas sin que se conviertan en un parche temporal?

El reto de la vivienda en Balears es amplio y complejo. Garantizar que haya suficiente vivienda, accesible y de calidad, requiere un enfoque integral que combine planificación urbana, políticas de suelo, inversión responsable y nuevas vías de financiación. La participación de los ciudadanos y pequeños inversores es un paso positivo, pero debe ir acompañada de estrategias públicas que aseguren que el crecimiento del mercado no genere más desigualdad ni presión sobre las comunidades locales.

En definitiva, hablar de vivienda en Balears significa reconocer la tensión que atraviesa la sociedad, comprender la presión sobre los residentes y explorar nuevas soluciones que permitan equilibrar mercado, inversión y necesidad real de hogar. Solo así se puede avanzar hacia un futuro donde vivir en estas islas deje de ser un privilegio inalcanzable y se convierta en una posibilidad tangible para quienes las llaman su hogar.