Cómo solucionar el acoso escolar de raíz

Cada problema tiene su solución. En la actualidad si un padre, madre, docente o director de un centro dice que en el aula o en su colegio no hay acoso escolar, aunque en la mayoría de los casos cree que dice la verdad, esta no es la realidad. Se equivoca, lo que ocurre es que no lo ha visto, o en el caso de que lo haya visto y lo sepa, lo dice al contrario porque con frecuencia quiere proteger la imagen de su trabajo o de su centro. En la mayoría de los casos los niños y los jóvenes se molestan o acosan en el momento exacto en que el adulto no les ve.

El acoso escolar es un problema de información y de comunicación de la buena información

Cuando se bloquea que se informe de las soluciones que funcionan en relación al acoso escolar, se comete un error gravísimo que tiene secuelas psicológicas para millones de niños.

Hay dos cosas que limitan y solucionan el acoso escolar, una es El primer día de clase para evitar el acoso escolar. Hablando del tema desde el primer momento se detecta el mismo día o a las pocas semanas un caso de acoso escolar por aula y en muchas ocasiones si queda alguno, hace que no vayan a más.

La otra es el Programa TEI – Programa de prevención del acoso escolar.

¿Qué es el programa TEI?

Tutoría Entre Iguales. Es un programa de convivencia para la prevención de la violencia y el acoso escolar.

En el 98 % de los centros que tienen implantado el Programa TEI desaparece el acoso escolar. Implica a todas las etapas educativas incluso Educación Infantil. Su autor es Andrés González Bellido de la Universidad de Barcelona. Presenta evidencias científicas de resultados por varias universidades.

El psicólogo Javier Pérez, uno de los más reconocidos expertos en el acoso escolar, nos dice «El porcentaje de aplicación de los protocolos en el programa TEI es casi inexistente». Evidentemente, el problema ya no se presenta.

No va a funcionar

No va a funcionar hacer una ley, hacer manifestaciones, prohibir el acceso a los teléfonos móviles a los niños y adolescentes ni poner multas económicas a los padres de los acosadores.

La gran responsabilidad de la administración educativa

Para que no pierda la vida ningún niño más por este motivo, es muy sencillo, informar a los padres y a los docentes en la dirección correcta, cosa que no se ha hecho a gran escala. Las administraciones educativas tienen una gran responsabilidad, no se puede tener desinformados a los profesores y luego exigirles. Como no informen y orienten de manera urgente y directa a los docentes, en un futuro no muy lejano, puede que en los juicios se culpe a las Consejerías de Educación por haber bloqueado información relevante en innovación educativa, que el profesorado tiene derecho a conocer, para evitar el acoso y la violencia escolar.

El psicólogo Javier Pérez, experto en acoso escolar nos dice:

«Si notamos que nuestro hijo hace cosas que no son habituales que antes no hacía, empieza a suspender, a traer malas notas, el material escolar lo trae roto, pierde bolígrafos, la ropa de educación física la trae mojada, tiene la mochila con golpes, esto nos indica que algo está sucediendo, también el cambio de humor, está en casa insoportable, no se le puede decir nada… es una manera de sacar la rabia que no saca en el colegio, luego falta mucho, los domingos por la tarde, ¡hay que me duele la barriga!, ¡que me duele la cabeza!, ¡que me duele la espalda! claro, no quiere ir al colegio… también para los profesores si falta mucho los lunes…».