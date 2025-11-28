Descripción de la escena: Interior de oficina, cinco personas trabajan delante de sus ordenadores. Comentan textos, revisan diseños, bromean, una de ellas toma café, otra consume gominolas como si no hubiera un mañana y otra estornuda compulsivamente. La más mayor, que es hipocondríaca, abre una ventana para que los virus salgan por ella (el Covid nos enseñó tanto). Hasta que llegó el frío, noviembre fue dulce y el ambiente amable. Los papeles se remueven sobre las mesas, un mosquito entra y, quién lo diría, parece primavera. Reina la concentración. De repente, se oye un motor acelerando. Un visto y no visto. Segundos después se escucha el berrido rabioso de un ciclista: Fucking spaniards!

Reacciones: Una carcajada, ¿qué ha sido eso?, ¿lo habéis oído?, ¡la gente conduce de pena!, un resoplido, una furgoneta casi me echó de la carretera el otro día, quién tuviera tiempo para estar haciendo ciclismo a estas horas, necesito vacaciones, ¡qué poca autoestima tenemos! ¿Cómo? ¡Que tenemos poca autoestima! ¿Por qué dices eso? ¿Se te ocurriría ir a Francia e insultar a los franceses llamándoles bastardos? ¿Irías a Estados Unidos y vociferarías «malditos yanquis» sabiendo que los «malditos yanquis» te escuchan? No, ni se nos pasa por la cabeza ser tan faltones y poco respetuosos. Somos un país que permite que le insulten a la cara y se queda in albis. No seas exagerada. Sí, sí. Recuerdo que, cuando trabajé en un despacho de abogados españoles, los residentes alemanes, austríacos y suizos criticaban siempre la falta de profesionalidad y calidad de fontaneros, electricistas o maestros de obra españoles. ¿Lo ves? Sí, incluso traían su propia mano de obra porque no se fiaban de nosotros. Ja, ja, ja. ¿Y se lo permitían? Por supuesto, quien paga manda. Y yo me acuerdo de una señora de rancio abolengo que dijo que Mallorca sería maravillosa si no fuera por los mallorquines. ¡Anda ya! ¡No puede ser! Palabrita del niño Jesús. Silencio. ¿No creéis que si tuviésemos más autoestima colectiva haríamos más cosas para conseguir que el centro de nuestra ciudad no fuera sólo un decorado pijo para turistas? ¡Siempre acabamos en el turismo! Es que, en pos del supuesto principal motor económico, machacamos nuestra calidad de vida. Mi hermano sólo ha conseguido piso en un pueblo a 20 kilómetros de la ciudad. No podía pagar el alquiler.

Giro inesperado: Oye, ahora que hablas de la autoestima colectiva, ¿no te parece que lo mejor que le ha pasado al gobierno de Sánchez es que hayan declarado culpable al Fiscal General del Estado? No te sigo. Sí, se habla de García Ortiz y se deja de hablar de Santos Cerdán y las últimas investigaciones de la UCO. ¡Qué fuerte! El secretario de organización del PSOE haciendo corruptelas desde el primer día, ¿y el presidente no se entera? ¡No sé qué es peor! Que le tome el pelo su mano derecha o que lo supiera e hiciera la vista gorda. Todo es bastante asqueroso. A lo mejor estoy un poco dormida, pero ¿qué tiene que ver esto con la autoestima colectiva? Que somos un país que no merecemos que gente con tan pocos principios ostenten tanto poder.

Fin: Ssshhh, que entro en una reunión. Perdón por el retraso, estaba acabando el informe.

Conclusión: Lo que da de sí trabajar con la ventana abierta.