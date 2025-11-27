VOX, defensores de los derechos de las mujeres, ¿cómo se quedan?

Sabemos cómo se las gasta Vox, cómo tergiversan la realidad, cómo divulgan bulo tras bulo, lo faltones que son, pero esto último no lo vimos venir: ADIBS, como muchas otras asociaciones, nos quedamos de piedra al leer la propuesta que hoy el grupo municipal de Vox presenta en el Pleno del ayuntamiento de Palma.

Vox, que ha negado reiteradamente que exista la violencia de género, esa que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo y que es sostenida por un sistema patriarcal asesino, Vox, que no se suma a los minutos de silencio, que presiona para que se recorten o que desaparezcan las iniciativas de prevención de esta violencia, ahora y a través de su grupo municipal expone por escrito que está a favor de las mujeres y que este día «debería ser una oportunidad para combatir la violencia que sufren las mujeres, sus causas y sobre todo, para señalar a los culpables de dicha violencia». Añaden que «reivindican la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las mujeres, que merecen vivir seguras y protegidas por el Estado». De este partido nos lo esperábamos todo, pero este grado de cinismo nos ha dejado perplejas. Y muy enfadadas, porque nos rebelamos ante tanta cara dura.

Según se lee en su propuesta, la verdadera causa de la violencia contra las mujeres es que «este gobierno ha abierto masivamente el país a personas de culturas incompatibles con la nuestra y donde se desprecia a las mujeres». Y las violan, claro.

Señores de Vox, no se quieren enterar que a las mujeres nos han violado desde siempre, porque de esto va las sociedades patriarcales, las que permiten a los hombres usar y abusar de los cuerpos de las mujeres porque los consideran de su propiedad, y utilizan la violencia para mantenernos sometidas. Les decimos a la cara que muchas de estas agresiones se perpetran en el ámbito familiar por hombres de la misma familia de la víctima; que nos violan hombres nacidos aquí y en cualquier país, y por una cuestión estadística, son muchos más los violadores españoles que extranjeros. Proponen que se eche del país a los agresores extranjeros. ¿Qué hacemos con los españoles, que son la mayoría, los mandamos al exilio?

Las mujeres estamos más protegidas con leyes como las que hay actualmente, aunque estas adolezcan de muchos defectos debido a sesgos machistas, pero, aun así, son mejores que las que había bajo la dictadura de su amado y reivindicado Francisco Franco, que ante una violación permitía al violador eludir cárcel si se casaba con su víctima… Así la podía seguir violando, pero ya bajo el bendecido matrimonio. Nos hemos pasado muchos años luchando contra esas leyes franquistas que nos agredían como ciudadanas y legalizaba nuestra desprotección. Ahora seguiremos denunciando a los hijos e hijas del Franquismo asesino.

Según datos oficiales de 2023 en el Informe sobre delitos contra la libertad sexual en España, el 37,3% de los investigados por violencia sexual eran extranjeros y el 69,7% eran españoles. Además, y sin querer señalar la procedencia de los extranjeros investigados por agresiones, en su mayoría no son los que proceden de lo que llaman «culturas incompatibles con la nuestra».

Todas las mujeres, de todas las edades y condición podemos sufrir agresiones sexuales, pero escuchen una cosa, las que se encuentran en situación de vulnerabilidad son las que tienen más opciones de sufrirla. Entre ellas se encuentran las mujeres migradas, especialmente aquellas que no tienen papeles. Lo señalamos porque tienen la desvergüenza y la falta del más mínimo sentido de la justicia de solo preocuparse de las que tenemos DNI, de las españolas; les importan cero quién viola a las otras. Nosotras defendemos a todas las mujeres, gritamos alto que si tocan a una nos tocan a todas y todas respondemos, denunciamos que nos agreden más españoles que extranjeros y que los fascistas nunca nos han defendido, al contrario, nos han oprimido, humillado, herido, asesinado.

Alertan en su propuesta sobre «la industria de género», al referirse a los servicios y asociaciones que apoyan a las víctimas, y eso nos ofende. Se lo decimos nosotras que no tenemos subvención alguna, nuestras campañas las sacamos adelante con dinero que ponemos las socias, pero exigimos al Estado que siga invirtiendo en la prevención de las violencias contra las mujeres, todas las mujeres.

Pedimos a este Pleno y al PP que está al frente del Consistorio que no apoye la propuesta de Vox, por cínica y mentirosa, y que no siga recortando los servicios que garantizan la prevención, único modo de acabar con la violencia de género. Las mujeres tenemos que dejar de ser moneda de cambio para lograr mayorías parlamentarias y municipales que nos dejan indefensas.

Vox denuncia los «fines partidistas, de colectivos ideologizados», pero ¿qué es Vox y sus propuestas sino eso mismo? Sus políticas partidistas y sus mensajes ideologizados son altamente perjudiciales para las mujeres, porque nunca las propuestas fascistas han supuesto ningún avance para las mujeres. Al revés. Insisten en que la solución está en más policía, pero nosotras sabemos que no hay suficientes policías para tanto agresor. Sí creemos que las políticas de prevención como la educación afectivo-sexual pueden hacer reflexionar a chicos y jóvenes para que no sean parte de los agresores. Justo esas políticas son las que Vox se empeña en que desaparezcan.