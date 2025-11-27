Jornadas Europeas del Microcrédito en Palma

Banderas de la Unión Europea ante la sede de la Comisión Europea, en Bruselas.

La próxima semana, Palma será sede de unas jornadas de gran relevancia dedicadas a los microcréditos, con el apoyo de la Unión Europea, España y Balears. El objetivo principal de este evento es analizar y promover el microcrédito como herramienta clave para combatir la exclusión financiera y facilitar el emprendimiento.

En el marco del 25 aniversario de la creación de Treball Solidari, la ONG ha impulsado la celebración del II Congreso sobre emprendimiento, finanzas inclusivas e impacto social. Treball Solidari, con sede en Palma y presencia tanto en la Península como en el extranjero, se distingue por su enfoque en la formación y el emprendimiento de personas vulnerables. Su filosofía se basa en enseñar a las personas a generar sus propios recursos en vez de limitarse a ofrecer ayudas directas.

El programa estrella de la ONG está dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad que, a través de la formación y el acceso a microcréditos, pueden iniciar actividades empresariales. Una característica destacada del programa es que, conforme las beneficiarias devuelven los microcréditos, pueden optar a cantidades superiores, lo que fomenta la expansión y sostenibilidad de sus negocios.

El programa Confia, centrado en microcréditos en España, ha ayudado ya a 2.000 mujeres, la mayoría de ellas migrantes y en situación de vulnerabilidad. El impacto social de esta iniciativa es, por tanto, muy significativo.

El congreso se iniciará con un market place donde los asistentes podrán conocer las experiencias de varios grupos de mujeres emprendedoras que han participado en este programa.

Además, el evento contará con ponencias de especialistas que abordarán la importancia de los microcréditos dentro del ecosistema inclusivo en España, así como con mesas redondas entre las principales instituciones europeas para dar una visión sobre las microfinanzas en Europa y el análisis del impacto social.

Estos encuentros destacan la importancia del respaldo institucional y financiero de la Unión Europea. Por ejemplo, los microcréditos de Treball Solidari cuentan con el aval del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), siendo uno de los pocos casos en los que el FEI respalda créditos otorgados por entidades no financieras.

En este punto quiero recordar que Colonya, Caixa Pollença, con sede en la isla, también tiene su programa de microcréditos con garantía del FEI, así como otras entidades financieras.

El impacto social de estas acciones se refleja en la promoción de la prosperidad, la justicia y el bienestar social. Aunque estas medidas no alcanzan la igualdad de oportunidades, sí contribuyen a la protección social y a la erradicación de la pobreza severa.

La economía social emerge como una herramienta clave para el crecimiento sostenible y la resiliencia, en un contexto donde las desigualdades siguen aumentando.

Sin embargo, a pesar de este impacto, la economía social y los microcréditos siguen siendo poco reconocidos en los anuarios económicos y sociales de Balears, principalmente porque no se mide su impacto social.

Estas jornadas contribuirán, precisamente, a este reconocimiento ya que ponen de relieve la necesidad de reconocer y valorar el impacto de los microcréditos y la economía social como elementos fundamentales para la inclusión y el desarrollo sostenible en Balears y en Europa.