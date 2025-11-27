La confianza, el motor de la prosperidad.

La confianza es un bien escaso y, a la vez, el recurso más determinante para el futuro de cualquier sociedad. No se compra, no se improvisa y no puede imponerse por decreto. Se cultiva con coherencia, se sostiene con hechos y se pierde con una facilidad devastadora. Así, durante demasiado tiempo hemos dado por hecho que nuestras instituciones, nuestras relaciones económicas y nuestra vida comunitaria podían funcionar sin un suelo común de fiabilidad mutua. Sin embargo, todo lo que se tambalea a nuestro alrededor —desde la política hasta las instituciones y los vínculos sociales— comparte una raíz evidente: la erosión de la confianza.

Esta pérdida no solo genera inseguridad, sino que bloquea la capacidad colectiva de emprender proyectos transformadores y de imaginar un futuro compartido. Sin confianza no funcionan los mercados, los acuerdos, las políticas públicas ni la vida en común. Aun así, a menudo hemos actuado como si la confianza fuera prescindible, como si pudiera sustituirse por normativas, controles o discursos. Pero la confianza no crece con la vigilancia, sino desde el ejemplo, la responsabilidad y la coherencia.

La experiencia empresarial demuestra que confiar no es un acto de ingenuidad, sino un ejercicio de coraje colectivo. Que una organización prospere depende de su capacidad para hacerse de fiar: para cumplir lo que dice, demostrar lo que hace y asumir las consecuencias de lo que decide. Ese principio, que podríamos llamar solvencia moral, no es exclusivo de las empresas. Debería impregnar la gestión pública, el liderazgo institucional y la relación entre ciudadanía y administraciones. Sin esa solvencia, toda acción colectiva queda debilitada.

Hoy necesitamos recuperar la confianza como fuerza transformadora. Si deseamos que el turismo contribuya realmente a la prosperidad, debemos creer en nuestra capacidad de convertir riqueza en bienestar compartido. Si aspiramos a un modelo sostenible, debemos confiar en que administración, empresas y sociedad civil pueden construir, juntos, un rumbo común. La confianza es siempre el punto de partida: sin ella, incluso las mejores ideas terminan fracasando por falta de cohesión.

No es casualidad que los territorios que mejor gestionan sus recursos, que atraen talento y que avanzan hacia modelos más equilibrados, sean aquellos donde existe un pacto social implícito basado en la fiabilidad y la cooperación. Allí donde la confianza se debilita, aparecen la parálisis, el cortoplacismo y la tentación de buscar culpables en lugar de soluciones.

El futuro de cualquier comunidad que aspire a prosperar depende de reconstruir esa confianza: con diálogo, coherencia, responsabilidad y un compromiso firme con la verdad y con el otro. No hay prosperidad sin esperanza, y no hay esperanza sin confianza.