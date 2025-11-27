Cuando aún resuenan los ecos del último 25N (en el que por tercera vez hubo dos convocatorias de manifestación, algo que sin duda debilita al movimiento feminista y a sus objetivos), Homes per la Igualtat ofrece la oportunidad de visionar un documental sin duda impactante tanto por las imágenes como por el contenido. Se trata de la producción Clonar a un hombre: los cuidados, que tuve ocasión de ver por primera vez en Sevilla con motivo de una jornada sobre masculinidad y violencia de género organizada por el colectivo Masculinidades Beta.

La originalidad del documental estriba en el hecho de que, tal vez por primera vez, un grupo de hombres de diferentes perfiles y generaciones se «desnudan» emocionalmente ante la cámara, especialmente en lo que se refiere a su relación con las mujeres y al siempre controvertido y relegado -masculinamente hablando- tema de los cuidados. La cinta, bajo la dirección de Iván Roiz, pone de relieve una realidad no por conocida menos preocupante: la de la incapacidad o el bloqueo de muchos hombres a la hora de afrontar temas tales como la relación de pareja, la paternidad responsable o el cuidado de sus seres queridos.

En un preocupante contexto de vuelta al machismo y sus más retrógradas manifestaciones, especialmente visible en jóvenes y adolescentes, será interesante diseccionar, por decirlo de alguna manera, eso que en la sociología de género se ha dado en llamar identidad masculina. Lo haremos esta tarde a las 19 h en Ca n’Oleo (c/ Almudaina, 4, Palma), y para ello contaremos con la presencia de Miguel Lázaro, coproductor y coguionista del documental.

¡Os esperamos!