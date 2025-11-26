Opinión
Cada vez más humanos. Cada vez más perros
¿Por qué amamos tanto a los perros? Por una parte, nos conmueven su inocencia e ingenuidad; por otro, nos conforta la generosa incondicionalidad de su amor; por otro más, nos divierten su astucia, egoísmo y ausencia de escrúpulos morales. ¿Un compendio de todo lo que nos falta y lo que nos sobra, un espejo invertido?, ¿la nostalgia de una presencia doméstica y manejable de la animalidad perdida? Otra forma de pensarlo, menos supremacista y nada piadosa con nuestra especie, sería verlos como un reflejo directo en el espejo a pequeña escala, sin los filtrajes de la máscara personal, de lo que en el fondo somos, con nuestras ingenuas creencias, los tenaces empeños de amor y los ardides del interés. En todo caso, la distancia se acorta día a día: a fuerza de investirlos de atributos humanos van perdiendo aquella animalidad, mientras la crisis del humanismo y el culto al egoísmo nos acercan a ella.
