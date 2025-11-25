La suerte va por barrios

La Lotería Nacional de Navidad es una de las pocas cosas en común que tenemos los españoles. Veamos cómo esperan el sorteo del 22 de diciembre algunos compatriotas.

1.El Emérito. – «Papá, te mandó con Pipe (Froilán) un décimo de Navidad de los que juega la servidumbre de la Zarzuela», dice la infanta Elena (nombre de un antiguo amor del ex monarca). – «Yo no quiero que me den el gordo, yo lo que deseo es poder volver a vivir en España, esa nación desagradecida a la que traje la democracia y que ahora me abandona», contesta el autoexiliado en Abu Dabi, más aburrido que un mono. «¿Qué hay de mi pensión de jubilación?», añade.

2. Un residente en Son Banya. – «Nosotros no pillamos los boletos antes del 21 de diciembre. Nosotros los compramos a partir del 23. Siempre nos toca; pagamos al contado y mucho más que el premio oficial. Nos damos un apretón de manos y ya está…».

3. Pedro Sánchez. – «Cariño, me ha mandado un correo mi asistente personal: ¿si queremos jugar a los números que han comprado los funcionarios de la Moncloa?», graba un mensaje de audio Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está todo el día viajando. Al cabo de 10 horas contesta el interpelado: -«Bueno, sí, pero mejor, no: no vaya a ser que salgan y el juez Peinado diga que hemos manipulado el bombo».

4. La vecina treintañera del quinto sin ascensor y del año de la pera de sa Vileta. - «Jopé, este mes no llego, no llego. Menos mal de la paga extra. Con mis 1.300 de euros de sueldo tengo que pagar el alquiler, la comida y el wifi. No me alcanza para el gimnasio. Llegan las malditas fiestas y, ¡hala!, a comprar lotería como si se acabara el mundo. Pero, ¿y si toca?».

5. Carles Puigdemont.- «No habíamos quedado que en la República de Catalunya solo podíamos jugar a la Grossa de Nadal. No quiero saber nada de la pécora España. Solo anhelo que me amnistíen de una cochina vez y poder ver jugar al Girona en vivo. Vale, dame dos, por si acaso…».

6. El jubilado del primero. - «Este año tengo muchos compromisos: mi antiguo trabajo, el bar de Tomeu; el taller de Pepe; el club de la Gent Gran; las papeletas de mi nieta que juega a voleibol en el CIDE; el número de la Asociación de Vecinos… Hay que comprar en todos los sitios. Si me cae, mi hija podrá dar la entrada para un piso. Yo ya no quiero nada para mí».

7. Santiago Abascal. «La Natividad del Señor es una fiesta cristiana y genuinamente española, no queremos la imposición de los velos en España», grita en voz muy alta el líder de Vox. «Vamos a diseñar una Lotería de Navidad más justa: si le toca a un inmigrante ilegal, o a uno legal que haya delinquido, no podrá cobrar el premio», apostilla Santiago Abascal, con nombre de santo libertador.

8. Amancio Ortega. Amancio Ortega, el empresario con un patrimonio neto de 128,3 miles de millones, no está para estas minucias. El expresidente del grupo empresarial textil Inditex anda en otros menesteres. ­ «Me gustaría comprar el Castillo de Bellver, tiene mucha fuerza como centro de convenciones», medita.

9. Koldo García – «Tengo todos los números para el primer premio: una larga estancia con pensión completa a cuestas del Estado en un centro para reconducir mi vida; no sé si allí podré seguir grabando a todo quisqui», responde el famoso corrupto socialista.

10. Alberto Núñez Feijóo. – «Mi mejor recompensa sería que el 22 de diciembre Pedro Sánchez convocase elecciones y que, 55 días después, las ganase yo con mayoría absoluta. Feliz Navidad a todos los españoles», sueña en voz alta Alberto Núñez Feijóo, un alma en pena.