Opinión | Tribuna
El Consell de Mallorca alça la veu davant la violència contra les dones
Quaranta-una dones a Mallorca han perdut la vida per culpa de la violència masclista des de l’any 2003, quan se n’inicia el registre oficial. Quaranta-una vides truncades injustament i abans d’hora. Quaranta-una famílies que conviuen per sempre amb un buit impossible d’explicar. Aquestes víctimes són la cara més cruenta d’una violència que, malauradament, adopta moltes formes: física, psicològica, econòmica, sexual o vicària. Una realitat inacceptable que no podem permetre. Per això, un any més, amb motiu del 25N, alçam les nostres veus per dir alt i clar que la violència masclista no té cabuda en la nostra societat.
El Consell de Mallorca destina més recursos que mai per lluitar per la igualtat i eradicar la violència contra les dones. En aquesta legislatura hem augmentat en un 32 % el pressupost. Per al 2026, el programa de Famílies, Igualtat i Diversitat s’incrementa gairebé un 14% fins als 3,2 milions d’euros. La xarxa d’atenció a les víctimes, que engloba espais com Casal Ariadna, Casa Violeta o Projecte Aurora, continua reforçada amb una inversió de 6,3 milions d’euros i, per a l’any que ve, hem duplicat gairebé la presència del programa «No i punt!», que arribarà als 120 punts de prevenció a festes i esdeveniments municipals.
També hem posat en marxa nous serveis, pioners a totes les Illes Balears, per ajudar i donar suport a les víctimes, com el Centre Libertas, un servei específic i integral per atendre les dones que pateixen violència sexual obert les 24 hores els 365 dies de l’any. També hem posat en marxa Camí Violeta, que ofereix allotjament temporal i acompanyament cap a l’autonomia personal a les dones que necessiten un entorn segur des del qual reconstruir la seva vida.
Així mateix, per primera vegada, atorgam una ajuda de 100.000 euros a les entitats que ajuden les dones en situació de prostitució, especialment a la part forana. I tot això, ho ha fet aquest Consell de Mallorca, i no un altre, demostrant amb fets més avanços que mai en igualtat. L’objectiu és clar: millorar la prevenció, garantir la protecció i assegurar que cap dona se senti sola.
L’any passat, la nostra xarxa insular va atendre 2.739 persones —dones, infants i familiars. Darrere cada xifra hi ha una història, una por, una esperança, i una responsabilitat immensa per a la nostra institució, la competent en matèria d’atenció a les víctimes de violència masclista.
Enguany, amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, hem organitzat més d’un centenar d’activitats arreu de l’illa: tallers, xerrades i propostes educatives per a totes les edats. També hem impulsat espais de reflexió professional, com la taula rodona «Dones i homes que cuiden dones», que va reunir fa uns dies al CaixaForum Palma jutges, policia, advocacia i serveis especialitzats. Perquè la lluita contra la violència masclista requereix una intervenció coordinada i sensible a les necessitats de cada víctima. I, com cada any, el 25N celebram l’acte institucional a Raixa, un espai carregat de memòria i de simbolisme, per recordar totes les dones assassinades a la nostra illa.
Com a president del Consell de Mallorca, no puc ni vull resignar-me a pensar que aquesta inacceptable realitat és inevitable. No ho és. No ho serà mai. Des de la institució insular no deixarem de treballar fins que el recompte —aquest recompte que ens fa mal només de dir-lo— quedi a zero.
Les institucions hi tenim una responsabilitat immensa, però també la té tota la societat. Cada gest de suport, cada denúncia, cada persona que no gira la cara, que educa, que alça la veu: tot suma, tot compta, tot salva.
