La FETV responde a CCOO: el turismo no es el culpable

En relación con las recientes afirmaciones realizadas por CCOO, conviene introducir una reflexión necesaria sobre la naturaleza y el papel que deben desempeñar las organizaciones sindicales en un Estado social y democrático de Derecho.

Según los datos públicos disponibles, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras recibió en 2024 un total de 45 millones de euros en subvenciones y, en el periodo 2020- 2024, una suma de 178.939.275,19 euros procedentes de distintas administraciones. Estas ayudas provienen del Gobierno central, de comunidades autónomas, de diputaciones y ayuntamientos, así como de organismos públicos que financian acciones formativas, de promoción del empleo o de actividad sindical.

Este sistema de financiación —perfectamente legal— ha sido objeto de debate social y político en los últimos años, especialmente por el riesgo de que una elevada dependencia de fondos públicos pueda afectar, aunque sea indirectamente, a la independencia sindical.

Frente a ello, la Federación de Estancias Turísticas Vacacionales (FETV) mantiene una posición diametralmente opuesta: nunca hemos recibido subvención alguna y nuestra actividad se sostiene exclusivamente mediante las cuotas de nuestros asociados. Nuestra independencia económica es, precisamente, la garantía de nuestra independencia institucional.

Por ello, y dicho con el máximo respeto, entendemos que CCOO debería centrar sus esfuerzos en defender los intereses de los trabajadores, evitando declaraciones de contenido político o partidista que únicamente sirven para reforzar las tesis de quienes sustentan financieramente su estructura.

Conviene, además, aclarar que la masificación no se debe exclusivamente al turismo, sino también al crecimiento desproporcionado de residentes. El turismo ha demostrado ser, durante décadas, la principal fuente de riqueza y empleo de nuestras islas; basta recordar el impacto económico de la pandemia cuando la actividad turística se detuvo.

El problema de la vivienda, igualmente, no deriva del alquiler vacacional, sino de otros factores estructurales: falta de seguridad jurídica, rigidez administrativa, escasez de suelo disponible y ausencia de una política eficaz de vivienda asequible. Atribuirlo al turismo constituye un planteamiento simplista e incorrecto.

Por todo ello, reiteramos que las afirmaciones realizadas por CCOO resultan imprecisas, demagógicas y ajenas a la realidad, y desde la FETV nos vemos obligados a matizarlas para ofrecer una visión basada en datos, rigor y responsabilidad.