Hitler y Mussolini bombardearon Balears

El exitoso esfuerzo por dignificar, localizar, identificar y retornar a sus familias a centenares de víctimas asesinadas por el franquismo llevado a cabo durante las dos legislaturas previas a la actual ha provocado en Balears una previsible reacción entre la diversa prole heredera del régimen dictatorial fascista que dominó este país durante cuarenta años. Ante la apertura de decenas de fosas llenas de cadáveres maniatados y tiroteados, el Partido Popular aparentó indiferencia, pero en las filas de un partido que se fundó al grito de "viva Franco" no ha gustado nunca que se remuevan los huesos que escondieron sus abuelos.

El aparente respeto a estos asesinados que trata de vender Margalida Prohens, alardeando de mantener una ley de fosas a la que ya no le quedan fosas por abrir, topa de frente con el desdén con el que pretende derogar otra ley, la de memoria democrática, que es la que realmente salvaguarda los derechos internacionalmente reconocidos de las víctimas, como el derecho a la dignidad, a ser reconocidos como víctimas, a poder investigar lo que pasó, a que se pueda acceder a archivos aún herméticos, a que se eliminen símbolos fascistas que manchan aún nuestro paisaje, o a que en las escuelas se hable de lo que significaron cuatro décadas de franquismo en nuestra sociedad.

La derecha, obviando los principios de la justicia transicional, demandaba hace años homenajes para todas las víctimas, cuando se estaba homenajeando por primera vez a las que llevaban más de ochenta años ignoradas y enterradas en fosas, tal como marcan las directrices internacionales de la Relatoría de las Naciones Unidas. Y ahora, de repente, organizan un homenaje parcial y sesgado a las numerosas víctimas civiles de los bombardeos que soportó Palma durante la guerra. Fueron bombardeos perpetrados por aviación republicana, sí, pero se plantea como un acto que obvia a las víctimas que la aviación franquista o italiana fascista provocaron en Menorca, Artà o Eivissa, que suman un centenar de víctimas inocentes también, y vergonzosamente olvidadas por el Govern actual.

El Relator especial de las Naciones Unidas les podría explicar que las víctimas halladas en las fosas de Mallorca, Eivissa y Formentera necesitaban una reparación específica y explícita, a diferencia de las causadas por la represión republicana, que ya fueron reparadas e indemnizadas hace muchos años. En cambio, las víctimas civiles de los bombardeos en la guerra sí necesitan una reparación y un homenaje conjunto, pero el PP pretende lo contrario, y centrarse en los que murieron por bombas republicanas negando el reconocimiento a los que mataron Franco, Hitler y Mussolini, tanto en territorio balear como en las zonas de la Península que fueron objetivo de los aviones con base en Mallorca.

Para aplicar correctamente desde la administración las políticas de memoria democrática hay que tener claro un rumbo basado en los derechos humanos, tal como especifica la ONU, y tener un buen asesoramiento de colectivos de víctimas y de investigadores expertos e imparciales. Queda a la vista que Prohens carece de ambos. Y de vergüenza también.