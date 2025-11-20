Opinión | Tribuna
Escoltar els infants és construir el futur
En el Dia dels Drets de la Infància, recordam que escoltar, estimar i acompanyar els nins és sembrar una societat més empàtica, justa i segura, on cada infant creix amb confiança i dignitat
Cada infant necessita sentir-se escoltat, estimat i acompanyat per créixer amb seguretat. En aquest Dia dels Drets de la Infància, recordem que l’atenció que donam avui determinarà el tipus de societat que serem demà.
Cada 20 de novembre se celebra el Dia Universal dels Drets dels Infants, una jornada que ens recorda que els nins i nines d’avui són el futur de la nostra comunitat. Més enllà de les declaracions i les bones intencions, la realitat és que el desenvolupament d’un infant depèn, sobretot, de l’atenció que rep: de ser escoltat, estimat i acompanyat en el seu creixement.
L’atenció a la infància no és només una qüestió de recursos materials o d’educació formal. És un acte de reconeixement. Quan un infant se sent vist, valorat i protegit, construeix una imatge positiva de si mateix i aprèn a confiar en els altres. Aquesta seguretat emocional és la base d’una vida adulta més sana, empàtica i resilient. Les famílies, les escoles i la societat en conjunt tenen un paper fonamental en aquest procés: cada paraula, cada gest i cada mirada poden marcar la diferència.
Record amb claredat un viatge a Tailàndia que em va fer reflexionar profundament sobre aquest tema. Passejant pels pobles i observant la vida quotidiana, em va sorprendre la manera com els adults interactuaven amb els infants: sense presses, amb una serenor gairebé meditativa. Els mestres parlaven amb els alumnes amb calma, els pares dedicaven estones llargues a escoltar-los, i tot es feia amb una atenció plena, gairebé silenciosa. Era una forma d’estar-hi present que transmetia pau i respecte. Aquells nins semblaven més tranquils, més confiats, més connectats amb el seu entorn.
Quan vaig tornar a casa, vaig notar el contrast. A Occident, vivim immersos en un ritme frenètic marcat pel capitalisme i la pressa constant. Ens esforçam per atendre els infants, però sovint ho fem amb el cap ple de preocupacions i el temps comptat. L’atenció es fragmenta entre pantalles, feina i responsabilitats. No és una atenció serena, sinó accelerada, impacient. I els infants ho noten: aprenen de nosaltres el ritme amb què vivim i respiram. En un món que els demana córrer abans d’hora, els costa trobar la calma per ser simplement infants.
Les investigacions en psicologia i educació ho confirmen: un infant que rep atenció i afecte té més capacitat per regular les seves emocions, desenvolupar habilitats socials i aprendre amb motivació. Quan un adult mostra interès pel que fa o pensa un nin, li està transmetent un missatge potent: «Tu importes». I aquest missatge és el que fa florir l’autoestima i el sentit de pertinença.
Donar atenció als infants també és una inversió col·lectiva. Les comunitats que cuiden la seva infància són més cohesionades, més segures i més justes. Invertir en escoles amb recursos, en serveis socials actius i en famílies amb suport és apostar per un futur on tothom té oportunitats reals.
Aquest Dia dels Drets de la Infància recordem que atendre un infant no és només responsabilitat dels pares o dels mestres. És una tasca compartida. Tots podem fer alguna cosa: escoltar, acompanyar, dedicar temps. Perquè quan un infant rep atenció, neix un adult amb empatia. I quan l’atenció falta, creix una ferida que pot durar tota la vida.
Cuidem la infància, perquè en ella hi ha escrit el futur que volem per a la nostra societat.
