Els millors pressuposts de la història de Mallorca
La definició que férem l’any passat de pressuposts és la d’estructuració numèrica de la voluntat política d’una majoria de govern. És una declaració de prioritats. És continuar una de les màximes de William Thompson, més conegut com a Lord Kelvin, que remarcava que, quan es pot expressar un fenomen en forma de números, és que ja en sabem alguna cosa. El del Consell de Mallorca per al 2026 neix amb una idea senzilla i exigent: posar les persones en el centre, enfortir el municipalisme i acompanyar el canvi de model amb gestió i rigor.
El benestar de les persones i, en particular, el de les més necessitades, el primer de tot. L’Institut Mallorquí d’Afers Socials torna a ser el gran motor de la nostra acció. El Departament de Benestar Social és el que més creix enguany, amb 34 milions d’euros addicionals, fins als 351 milions, per reforçar l’atenció i els programes a les persones i famílies que ho necessiten. El Consell de Mallorca continuarà destinant sis de cada deu euros a les polítiques que tenen cura dels ciutadans d’aquesta terra. D’ençà que ha començat la legislatura, hem augmentat un 28 % el pressupost de l’IMAS: un salt que consolida serveis i dona estabilitat als equips que els fan possibles.
D’altra banda, els comptes per al 2026 són el full de ruta que aborda els principals desafiaments als quals s’enfronta Mallorca, com són la mobilitat i el turisme. Per aquest motiu, el Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures és el segon amb més dotació pressupostària i arriba als prop de 134 milions d’euros per modernitzar la xarxa viària, així com avançar cap a una mobilitat més sostenible amb la construcció de vials cívics i pàrquings dissuasius.
Pel que fa al turisme, el principal motor econòmic de Mallorca, en aquest mandat hem iniciat una nova era, amb l’objectiu de millorar la convivència entre residents i turistes. Sempre ho hem dit: el turisme no és el problema, és la solució. Avançam cap a un turisme més responsable i amb menys oferta il·legal. Hem reforçat com mai la inspecció i la tramitació de sancions per combatre l’intrusisme —per primera vegada amb fons de l’impost del turisme sostenible— i hem augmentat en 23 professionals la plantilla destinada al control. Des del 2023 hem incrementat un 27 % el pressupost destinat a aquesta lluita.
I si hi ha una àrea que és la gran aposta d’aquesta legislatura és, sens dubte, Cultura i Patrimoni. El seu pressupost augmenta 4,6 milions d’euros i arriba a la xifra històrica de 39,5 milions, amb l’objectiu d’obrir la cultura tothom i fomentar la de la nostra terra. Mantenim 3 milions d’euros per al foment del català. De fet, la dotació de la Fundació Mallorca Literària creix prop d’un 20 % per al 2026. Aquest Consell de Mallorca —i no un altre— ha augmentat el pressupost de Cultura un 42 % en només tres anys, un increment sense precedents que obre oportunitats després d’anys d’imposicions.
Així mateix, mantenim el compromís amb el municipalisme amb una inversió de més de 70 milions d’euros anuals. En aquest mandat hem incrementat un 32 % els fons per a Igualtat i hem posat en marxa serveis clau com el Centre Libertas i el Camí Violeta. Cap retrocés i més recursos que mai per donar respostes noves on feien falta.
A Mallorca, la política útil es mesura per allò que canvia la vida de la gent. Els pressuposts que presentam no són un relat, són un compromís verificable amb els mallorquins i mallorquines; més serveis socials, més igualtat efectiva, més protecció del model de convivència i més cultura per a tothom. És així com es construeix un futur comú: amb prioritats clares, números que quadren i decisions que es compleixen.
