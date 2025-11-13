A quién sirve Junts

Ahora ya sabemos para qué sirve Junts. Su dramatizado bloqueo al Gobierno no solo da alas al PP y a Vox, sino que afecta directamente a la vida de los catalanes, esos a quienes tanto dice defender. Por su veto, quedarán bloqueadas 25 leyes con mejoras en el sistema nacional de salud, en la conciliación familiar, en la prevención del consumo de alcohol en menores o en la inclusión laboral de personas con discapacidad, entre otras.

La estrategia de Puigdemont se burla de las necesidades de la ciudadanía y se centra en alimentar el discurso del agravio contra Catalunya y, de paso, la antipolítica. Nada nuevo. El guion ya está escrito y puesto en práctica. A largo plazo ha resultado un fracaso, pero a corto sirvió para que Artur Mas se mantuviera en el poder mientras se convertía en adalid de la austeridad.

Durante la presidencia de Mas, la disminución del gasto social fue superior al 26%. Catalunya ocupó el demoledor primer puesto en el ranking de comunidades que más recortaron en salud, al mismo tiempo que pisaba el acelerador de la privatización sanitaria. Mientras los catalanes sufrían la crisis económica con la red de seguridad ajada, su gobierno abanderaba el procés. Los márgenes de la miseria no dejaban de ampliarse, pero las calles no clamaban contra la precariedad, sino que celebraban la esperanza de una entelequia.

Sí, todo está escrito: desprecio a lo público, excitación de la afrenta y burla democrática. Pero incluso para seguir el guion se deben tener ciertas dotes. Resulta imprescindible conocer el escenario, estudiar a los compañeros de reparto y, sobre todo, sintonizar con el público. El procés fue un magma de verdades, mentiras, ilusiones, agravios y desafíos democráticos que supo crear un artificio. Para muchos, significó una esperanza en días sombríos. Hasta que la realidad se impuso a la ensoñación y las incapacidades de la tramoya quedaron al descubierto. Hoy, Junts solo añade sombras a una oscuridad dominada por la ultraderecha. Sí, está bien saber para qué sirve. Y a quién.