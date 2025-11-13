El papel fundamental de los autónomos en la economía de Balears

Una sociedad emprendedora resulta esencial para dinamizar la economía, especialmente cuando se apuesta por la iniciativa privada en lugar de depender exclusivamente de la economía pública y, por tanto, de los impuestos de los ciudadanos. Este análisis parte de los datos sobre el crecimiento de los trabajadores autónomos en Balears, para después profundizar en el papel crucial que desempeñan en el desarrollo económico.

Balears lidera su crecimiento

En 2017, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno central y Francina Armengol al Govern de Balears, España contaba con 3.204.000 autónomos, de los cuales 94.792 se encontraban en nuestra comunidad.

Durante el periodo en que ambos gobiernos socialistas coincidieron, hasta 2022, el crecimiento de trabajadores independientes fue del 3,9% a nivel nacional, mientras que en Balears apenas alcanzó un 0,25%. En contraste, el número total de trabajadores aumentó un 6,4% en el conjunto del Estado y un notable 13,5% en Balears. Este dato pone de manifiesto el escaso impulso que recibieron los autónomos, quienes suelen arriesgar su patrimonio personal para generar economía productiva, por parte de gobiernos teóricamente progresistas.

Desde 2023 hasta septiembre de este año, la variación en el número de autónomos ha sido del 1,7% a nivel nacional, mientras que Balears ha experimentado un crecimiento mucho más significativo, del 11,3%. Este avance respalda las políticas implementadas por el Govern Balear, como la «cuota cero» durante los primeros años de actividad y los intentos de simplificar los trámites administrativos.

Resulta especialmente relevante que las comunidades autónomas que más han impulsado el emprendimiento en el último año —Balears, Valencia y Andalucía— han concentrado el 86% del incremento total de autónomos, gracias a la adopción de medidas específicas dirigidas a este colectivo. De manera que, de extenderse estas políticas al ámbito estatal, los resultados globales serían previsiblemente mejores.

Contribución de los autónomos a la economía moderna

Los trabajadores autónomos desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento y desarrollo de una economía moderna. Su actividad contribuye directamente a la generación de empleo, tanto mediante el autoempleo como a través de la creación de pequeñas empresas, ayudando así a reducir las tasas de paro y a fortalecer el tejido productivo.

Además, destacan por su capacidad de adaptación, innovación y creatividad. Al no depender de estructuras empresariales rígidas, pueden reaccionar con agilidad ante los cambios del mercado, identificar nuevas oportunidades y ofrecer productos o servicios diferenciados, incrementando así la diversificación de la oferta.

Desde una perspectiva fiscal y social, los autónomos constituyen una fuente de ingresos para el Estado a través del pago de impuestos y cotizaciones sociales. Su presencia es igualmente esencial para el desarrollo local, ya que la mayoría opera en ámbitos cercanos, proporcionando servicios fundamentales y promoviendo el consumo en la economía de proximidad.

En conjunto, los trabajadores autónomos representan un pilar básico del sistema económico. Combinan productividad, innovación y compromiso social, impulsando el crecimiento y la estabilidad económica. Además, refuerzan la independencia y la iniciativa individual.

Cabe destacar que, incluso en el peor de los escenarios, cuando un autónomo cesa su actividad o fracasa, las consecuencias sociales y económicas no son graves como en el caso de la desaparición de grandes empresas.

Por lo tanto, cabe continuar desarrollando con más fuerza políticas para favorecer el emprendimiento.