Opinión
Marta Rosell Garau
Correo corporativo no es carta blanca
La frontera entre el control empresarial y la privacidad de los trabajadores nunca había sido tan difusa. En un entorno donde casi todo se gestiona por medios digitales -ordenadores, móviles, correos o plataformas compartidas-, el acceso a la información interna se ha convertido en un terreno minado para las empresas. Cruzar esa línea puede implicar responsabilidad penal por revelación de secretos y así lo tiene reiterado el Tribunal Supremo.
Supuesto de hecho
El caso es tan real como aleccionador: un empresario, sospechando que un empleado desviaba clientes, accedió sin permiso al ordenador y al correo electrónico del trabajador -también al personal-. Utilizó los mensajes obtenidos para actuar contra el trabajador y acabó condenado a un año de prisión.
El Supremo confirmó la condena y estableció una doctrina clara: la titularidad del equipo no legitima invadir la intimidad del usuario.
Ideas para tener presente
El alto tribunal fija tres ideas de fondo que toda organización debería tener presentes:
1. La intimidad no desaparece por usar medios corporativos. Aunque el dispositivo sea de la empresa, las comunicaciones privadas siguen protegidas por la Constitución.
2. Solo el consentimiento expreso o una política interna clara pueden justificar el control empresarial. Sin advertencia previa, toda intromisión es ilícita.
3. Cuando se sospechen conductas ilícitas, el camino es la denuncia o la autorización judicial, nunca la intervención unilateral.
La sentencia cita incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Bărbulescu II, 2018), que reconoce a cada trabajador un «círculo de exclusión» frente a terceros, incluidos los empleadores. En otras palabras: la vigilancia tiene límites, y la confianza sigue siendo un activo jurídico y empresarial.
La cuestión no es menor ni aislada. En los últimos meses hemos visto un repunte de casos y litigios sobre uso de datos, filtraciones y conflictos entre privacidad y control, tanto en el ámbito laboral como en el societario. La revelación de secretos ya no es un riesgo remoto: se discute en juzgados penales, y las penas -además de la reputación- pueden costar caro.
Enseñanzas
La lección es sencilla pero crucial: vigilar sí, es posible; espiar, no.
La gestión moderna exige transparencia y cumplimiento. Implementar políticas tecnológicas conocidas, protocolos de confidencialidad y formación interna no solo protege a la empresa, sino que fortalece su cultura de gobernanza.
Porque en la economía digital -donde la información es poder- el respeto a la intimidad no es un obstáculo: es la condición necesaria para ejercerlo con responsabilidad.
