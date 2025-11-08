Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Marta Rosell Garau

Correo corporativo no es carta blanca

Ordenador

Ordenador / Pexels

La frontera entre el control empresarial y la privacidad de los trabajadores nunca había sido tan difusa. En un entorno donde casi todo se gestiona por medios digitales -ordenadores, móviles, correos o plataformas compartidas-, el acceso a la información interna se ha convertido en un terreno minado para las empresas. Cruzar esa línea puede implicar responsabilidad penal por revelación de secretos y así lo tiene reiterado el Tribunal Supremo.

Supuesto de hecho

El caso es tan real como aleccionador: un empresario, sospechando que un empleado desviaba clientes, accedió sin permiso al ordenador y al correo electrónico del trabajador -también al personal-. Utilizó los mensajes obtenidos para actuar contra el trabajador y acabó condenado a un año de prisión.

El Supremo confirmó la condena y estableció una doctrina clara: la titularidad del equipo no legitima invadir la intimidad del usuario.

Ideas para tener presente

El alto tribunal fija tres ideas de fondo que toda organización debería tener presentes:

1. La intimidad no desaparece por usar medios corporativos. Aunque el dispositivo sea de la empresa, las comunicaciones privadas siguen protegidas por la Constitución.

2. Solo el consentimiento expreso o una política interna clara pueden justificar el control empresarial. Sin advertencia previa, toda intromisión es ilícita.

3. Cuando se sospechen conductas ilícitas, el camino es la denuncia o la autorización judicial, nunca la intervención unilateral.

La sentencia cita incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Bărbulescu II, 2018), que reconoce a cada trabajador un «círculo de exclusión» frente a terceros, incluidos los empleadores. En otras palabras: la vigilancia tiene límites, y la confianza sigue siendo un activo jurídico y empresarial.

La cuestión no es menor ni aislada. En los últimos meses hemos visto un repunte de casos y litigios sobre uso de datos, filtraciones y conflictos entre privacidad y control, tanto en el ámbito laboral como en el societario. La revelación de secretos ya no es un riesgo remoto: se discute en juzgados penales, y las penas -además de la reputación- pueden costar caro.

Enseñanzas

La lección es sencilla pero crucial: vigilar sí, es posible; espiar, no.

La gestión moderna exige transparencia y cumplimiento. Implementar políticas tecnológicas conocidas, protocolos de confidencialidad y formación interna no solo protege a la empresa, sino que fortalece su cultura de gobernanza.

Porque en la economía digital -donde la información es poder- el respeto a la intimidad no es un obstáculo: es la condición necesaria para ejercerlo con responsabilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
  2. El Vito', líder de un clan de Son Banya, recibe una paliza en la cárcel
  3. Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958
  4. La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller
  5. Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
  6. El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha
  7. Una turbonada sorprende a Mallorca a primera hora de la mañana: qué es y por qué se forma este fenómeno meteorológico
  8. Tormenta en Mallorca: Caídas de árboles, inundaciones y desplome de la cúpula del hospital de Son Verí

El tiempo en Valldemossa: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El tiempo en Valldemossa: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

Balears en la World Travel Market: entre la oportunidad y la responsabilidad

Balears en la World Travel Market: entre la oportunidad y la responsabilidad

El tiempo en Sóller: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El tiempo en Sóller: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El tiempo en Son Servera: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El tiempo en Son Servera: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El tiempo en Sineu: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El tiempo en Sineu: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El tiempo en Sencelles: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El tiempo en Sencelles: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El tiempo en Selva: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El tiempo en Selva: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El tiempo en Santanyí: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El tiempo en Santanyí: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre
Tracking Pixel Contents