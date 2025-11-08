Balears en la World Travel Market: entre la oportunidad y la responsabilidad

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller Bauzà rodeados de representantes del Consell y del Ayuntamiento de Palma en Londres, en la feria World Travel Market. / CAIB

El Govern de les Illes Balears acude a la World Travel Market, con los deberes hechos. Baleares se presenta en una de las ferias turísticas más importantes a nivel internacional, que no es solo un escaparate de cómo nos ve el mundo, en esta ocasión también es una oportunidad para compartir los primeros resultados de las políticas de contención turística del Govern Balear, constatando que funcionan y que se está produciendo un cambio de tendencia.

Unos resultados que tienen su origen en la inquietud ciudadana después de años de crecimiento en volumen, pero sobre todo en el convencimiento de la Presidenta Marga Prohens de querer abordar el futuro de manera valiente y poner límites, apostar por la reconversión y por la calidad, actuar contra el intrusismo y la oferta ilegal, y con el objetivo de conseguir una buena convivencia entre los residentes y nuestros visitantes, liderando el Pacto por la Sostenibilidad.

Durante años, la promoción turística se centró casi exclusivamente en aumentar cifras. El reto ha cambiado. Ahora, sector turístico e instituciones trabajan juntos para ofrecer calidad de vida, estabilidad y calidad del empleo, una oferta diferenciada y diversificada para aportar las mejores experiencias que pasan también por la desestacionalización, descargando la temporada alta, destinando el peso hacia la primavera y el otoño, tal como se ha constatado esta temporada. Y en este sentido, la cultura está jugando un papel fundamental, no en vano el eje promocional en la feria ha sido el arte. De hecho por primera vez en muchos años ha bajado el índice de presión humana 3 meses consecutivos.

Y dentro de las políticas de contención, la lucha contra oferta ilegal ocupa una especial atención. Además de las medidas ya tomadas, la futura Mesa Autonómica contra el intrusismo será una gran herramienta que abordará el problema de forma integral: vivienda turística, transporte, comercio y ocio, tal como ya se hace a nivel insular, en la isla de Ibiza.

El Reino Unido es uno de los principales países emisores de turistas hacia Balears y se hace necesario reforzar relaciones con turoperadores británicos, asegurar conexiones aéreas para la temporada siguiente y seguir trabajando juntos por la sostenibilidad y por un turismo responsable, tal como también se constató en el pasado Congreso anual de ABTA que se celebró en Calvià, cuyo trabajo de reconversión de Magaluf se expuso como ejemplo durante la feria. Por primera vez, se destinan 16 millones de euros para las zonas en transformación y evolución hacia un turismo responsable.

Desde el Govern se está impulsando con fuerza la innovación y la estrategia que convertirá las Illes Balears en un territorio Inteligente. Un territorio capaz de recoger y analizar datos en tiempo real e históricos, para tomar las mejores decisiones basadas en la evidencia y no en sensaciones, y afrontar así los grandes retos, el cambio climático, el crecimiento demográfico, la escasez de recursos o la inteligencia artificial.

Así como medidas de seguridad para combatir la okupación de establecimientos turísticos, a través de la modificación legislativa que permitirá zanjar inmediatamente este fenómeno que, desgraciadamente, es una realidad en nuestras islas y que amenaza negocios y puestos de trabajos.

La WTM ha sido, por tanto, una oportunidad para reafirmar esa transición de nuestras islas hacia un turismo responsable y sostenible.