Mamdani es la respuesta, no la solución

Zohran (pronúnciese con el zumbido de un superhéroe) Mamdani es la última esperanza progresista. Un cuarto de siglo después del 11S, Nueva York recibe como alcalde a un musulmán, nacido en Uganda porque la religión expulsó a su familia de la India. Cabe imaginar a Rudy Giuliani revolviéndose en su resaca alcohólica, hasta los Demócratas acomodados acusan el estupor ante un Socialista que no condena la matanza de Hamás, y que ha jurado detener a Netanyahu si pisa Manhattan. El treintañero (y luego volveremos sobre este dato clave) se vio obligado a reconocer el derecho a existir de Israel, el Estado número 51 de la Unión.

Mamdani es la respuesta inevitable al empobrecimiento acelerado de los habitantes con trabajo de Nueva York, Madrid o Barcelona. Sin embargo, no es la solución. Ni siquiera puede alcanzar la Casa Blanca, porque nació en África como Obama. Se hace campaña en la poesía de Tik Tok, pero se gobierna en prosa de ladrillo. Se derrota a Andrew Cuomo desafiándole en el debate electoral a que reconozca que nunca ha pisado una mezquita, pero el vértigo de gobernar ha causado ya las primeras desafecciones en Zoooooland.

La mayoría absoluta de Mamdani en Nueva York se basa en sus 34 años. Hartos de la gerontocracia de Trump/Biden/Trump, los habitantes de la metrópolis se encomiendan a un vástago de la izquierda divina que moderniza el reloj biológico. Sin embargo, la falacia de que cualquier sirve para salir del marasmo es contraproducente. El alcalde neoyorquino puede tutear al Mark Zuckerberg que lo retará a combatir en una jaula, pero J.D. Vance tiene 41 años, es católico y sangrientamente refinado. A cambio, aciertan por una vez quienes califican al ugandoindioestadounidense de caballo de Troya, con la innovación histórica de que el mecanismo de madera esconde a una mujer. Alexandria Ocasio-Cortez nació en suelo neoyorquino hace 36 años, es congresista afilada, y el precedente de Mamdani impulsa su candidatura a las presidenciales de 2028.