La privatización de los servicios sanitarios públicos avanza en Balears

Aumentan las listas de espera para operaciones quirúrgicas en la sanidad pública. / EP

En julio de 2022, se publicó en la prestigiosa revista médica The Lancet el efecto de la privatización de la sanidad pública en la salud. La conclusión de la investigación fue que el desvío de fondos públicos al sector privado iba paralelo al aumento de la mortalidad evitable en Inglaterra (557 muertos en el periodo analizado). Efecto atribuible a disminución de la calidad de los servicios. Privatizar mata. Para entendernos, hablar de privatizar es hablar de conciertos, externalizar servicios, prestarlos a través de las mutualidades... También las concesiones administrativas (instituciones gestionadas por entidades privadas). Y no olvidemos las facturas de los medicamentos o la compra de biotecnología.

La crisis de 2008 puso de manifiesto que la enfermedad es una gran oportunidad de negocio, así lo reconocen los últimos informes del sector. España supera la media de la OCDE en gasto sanitario privado, con un 28–30% del total y hasta un 3% del PIB. En 2015, otro gran profesional de la salud pública, Martin McKee, nos explicó cómo es el proceso de privatizar: políticas de recortes y abandono de la gestión que llevan al empeoramiento de los servicios (listas de espera, deterioro instalaciones, descontento profesional). Ofensiva ideológica en medios y redes sobre necesidad de modelos complementarios público-privado ante la «insuficiencia de la pública». Por último justificación de la «necesaria» política privatizadora.

Recientemente, la FADSP3 ha publicado su informe anual sobre el tema. Balears no sale muy bien parada. La derivación de fondos públicos a la privada está presente en todos los Servicios Nacionales de Salud de las Comunidades Autónomas, pero a la cabeza desde 2014 están las comunidades de Madrid, Balears y Cataluña. En septiembre en Balears se superaron por primera vez las 100.000 personas en lista de espera para servicios hospitalarios, las demoras para consultas de los profesionales de cabecera en algunos centros son intolerables… Es llamativo en los últimos años el incremento de esta política en Andalucía: ¿La crisis de las mamografías tiene alguna relación con la política privatizadora del gobierno andaluz?

El derecho a la atención sanitaria pública de calidad está en peligro de extinción. Por esta razón multitud de organizaciones (FADSP, mareas blancas, organizaciones ciudadanas, sindicatos…) han convocado protestas la primera semana de noviembre. Las reivindicaciones son claras: Reforzar la atención primaria, acabar con las listas de espera y la precariedad laboral de profesionales y trabajadores del Servicio Nacional de Salud y revertir las privatizaciones con una financiación suficiente de los servicios sanitarios públicos.

En Palma, nos vemos en la Plaza de España el sábado 8 de Noviembre a las 12 horas.

«Por mí, por tu salud y por la de todos y todas».