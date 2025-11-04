Peor imposible: Feijoó-Mazón dejan al PP sumiso de Vox

Ver para creer: Carlos Mazón anuncia que dimite, sin enunciar el verbo, al tiempo que se abre la vista oral en el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general del Estado por salir al paso de las falsedades vertidas en diversos medios de comunicación proclives a la derecha por Miguel Ángel Rodríguez (MAR) sobre González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La estrategia del PP hecha trizas. Reventó en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por la zopenca representación del senador del PP, Alejo Joaquín de Larra Arnaiz, madrileño, cunero por Cuenca. Añadamos que Mazón, en alarde de inconsciencia, acompañada de indecencia, asiste al funeral de Estado por las víctimas de la dana precipitando lo que se vio en televisión. Pero también, y entramos en lo esencial, la inacción, consustancial a Feijóo, ha hecho que, en Valencia, el PP esté atado de pies y manos a Vox, que ha dictado todas y cada una de sus actuaciones sobresalientes a Mazón, para, ahora, al crearse el vacío de poder que se deriva de su rendición, poner en manos de la muchachada, alegre y confiada, de Santiago Abascal el futuro de la Comunidad: de él depende que las Cortes valencianas elijan al presidente (a) de la Generalitat o que se convoquen elecciones.

Vox dispone. Vox decide. Las razones por las que Feijóo ha impedido a Mazón disolver su Parlamento no se han explicado; quedan pocas dudas de que es la inanidad del presidente del PP la que ha concatenado los acontecimientos que dejan al partido todavía alfa de la derecha española uncido sin remisión a la extrema derecha. Cómo será el dislate en el que se desenvuelve el líder del PP que hasta José María Aznar sale a la palestra para, en el tono tremebundo del que hace acompañar sus manifestaciones, solicita cierto sosiego a la dirección de su partido. Feijóo, el equipo dirigente que le acompaña, manifiestamente mejorable, parece no entender por dónde deambula sonámbula la política española. Es incapaz de atisbar sus complejidades, se le escabullen; fía su futuro al reduccionismo del antisanchismo. La derecha lleva así siete largos años. Está dejando de ser mera ensoñación que cuando el presidente del Gobierno convoque elecciones, que lo debería de haber hecho por no disponer de mayoría en el Congreso de los Diputados para aprobar los Presupuestos, el resultado devenga en otro fenomenal chasco para Feijóo, que no dispondrá de más oportunidades.

Con Carlos Mazón, todo lo ha hecho rematadamente mal el PP: dejar que a lo largo de un año infame se pudriera la situación ha sido la peor de las elecciones posibles. Y, acabáramos, parece que Feijóo nada ha tenido que ver en la dimisión, sino que fue el presidente de la Generalitat quien le dijo que se iba, al tiempo que informaba a Santiago Abascal. Toma ya. Feijóo quería anunciarle que no repetiría, le dejaba continuar hasta mayo de 2027. Indolencia superlativa. ¿Año y medio más en el disparadero? ¿A quién se le pasa por la cabeza tanto desatino? Pues a Feijóo, que no da pie con bola. Tiene el PP con el gallego al mando serio problema: a estas alturas no puede quitárselo de encima, y con él no se le garantiza el cambio de mayorías en las elecciones; de haberlas, altamente probable, se topará con Vox, que, al igual que hoy en Valencia, dictará condiciones, las que le venga en gana, asumidas sumisamente por el PP. Vamos a un cambio, de no impedirlo el impertérrito Pedro Sánchez, chusquero de la política como se autodefinió Adolfo Suárez, solo que más ladino. Cambio al que ayudan no pocos de los jueces de la alta Magistratura (pastoreados por su señoría Manuel Marchena), verdadera oposición al Gobierno, véase lo que sucede con el fiscal general del Estado. Vamos a una mayoría de derecha dura en la que Vox marcará impronta en las Españas. Por cierto, el PSOE, dicho sea de paso, no saca réditos electorales en Valencia.