Más allá de la política

«En las democracias occidentales, los partidos políticos son las organizaciones a través de las cuales los/as ciudadanos/as, mediante el voto cada cuatro años, participamos en la política, en la res pública. Pero la realidad es que hoy por hoy los partidos, junto a otras organizaciones (sociales, cívicas y de diversa índole) sufren una fuerte crisis de legitimidad democrática. En consecuencia, es pura palabrería proponer decálogos de regeneración democrática sino afectan directamente a un cambio profundo en los funcionamientos internos y externos de los partidos políticos».

El título original de este artículo era Más allá de la Economía, que pretendía una reflexión sobre la época compleja que estamos viviendo, no sólo en Balears, en las áreas económica, social y política. Pero las prioridades han cambiado: Se ha producido una crisis política profunda motivada por «la ruptura de Puigdemont (Junts) con el PSOE, que acuerda por unanimidad no negociar más con los socialistas y apoyar solo las propuestas positivas para Catalunya».

Los socialistas habían fiado todo este tiempo el mantenimiento del acuerdo, a la necesidad de Puigdemont (Junts) de alargar la legislatura para beneficiarse de los efectos de la Amnistía y poder regresar a Catalunya. Poco o nada pasaría si esto ocurriera en el contexto en el que Junts estaba acostumbrado a navegar; pero el paisaje ha cambiado radicalmente: Los de Puigdemont han perdido casi todo el poder Institucional en Catalunya.

Junts intenta moverse. No puede Independizar a Catalunya, pero sí cree que puede independizarse del PSOE para competir mejor en el mercado electoral. Lo hace, eso sí, midiendo la maniobra: No pide elecciones, ni aboga por una moción de censura.

La pregunta que no responden es en qué va a beneficiar este bloqueo a la sociedad catalana, a los autónomos y a las familias que esperan representar; más aún, los socialistas «no tendrán Presupuestos, ni capacidad para gobernar».

Los gobernantes vigentes tienden a ver el vaso medio lleno. Es casi una obligación seguir adelante en medio de las dificultades, la Moncloa de Pedro Sánchez supera con creces la media virtual en el optimismo de los gobiernos. En realidad, explican distintas fuentes del Gobierno que, lo más importante no es lo que dijo Puigdemont, si no lo que no dijo: ni moción de censura, ni tan siquiera instrumentar un ultimátum en algún tema imposible, ni petición de elecciones, ni nada definitivo.

La solución más necesaria y urgente es la aprobación en breve de los Presupuestos Generales, que faciliten también la financiación de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y otras Instituciones.

Las Elecciones Generales, previstas para el año 2027, tienen casi toda la probabilidad de éxito. Ana Redondo, Ministra de Igualdad, afirma «estamos tranquilos, este es un Gobierno que cumple sus compromisos y que respeta a otras formaciones políticas en sus procesos; Los dos años de gobierno de Pedro Sánchez lo avalan».

Es probable que pueda resultar relevante la Asamblea de la Militancia de Junts convocada por Puigdemont, en que se votará sus propuestas. Con seguridad en el momento que los lectores lean este artículo, ya conoceremos y podremos analizar los resultados de la Asamblea.

En nuestra próxima colaboración tendremos ocasión de comentar las consecuencias de tales resultados; que, sin duda, además, tendrán relación directa con las Áreas económicas, políticas y de manera inevitable sociales (incluido en Balears). Efecto dominó.