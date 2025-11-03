Opinión | Tribuna
Josep Benedicto
Una Llei per reconèixer i enfortir les organitzacions de la societat civil de les Balears
Demà, el Parlament de les Illes Balears decidirà si admet a tràmit la Proposta de Llei de la Societat Civil per al seu debat i possible aprovació, o si la iniciativa quedarà en un calaix. Aquesta és una iniciativa legislativa impulsada pel Fòrum, que té com a objectiu reconèixer el paper fonamental de les entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears i la seva contribució històrica en la defensa del medi ambient, la llengua i els drets socials.
Les organitzacions de la societat civil tenen com a finalitat última la defensa de l’interès general i constitueixen una part essencial de la nostra societat. El conjunt de xarxes i entitats que en formen part representa un ampli mosaic de milers de ciutadans i ciutadanes que actuen sense interès particular, guiats per la solidaritat i el compromís, i que desenvolupen activitats i serveis dels quals se’n beneficien els ciutadans, les administracions públiques i la societat en el seu conjunt.
La proposta de llei que es presentarà aquest dimarts —que recull aportacions àmplies del teixit associatiu— estableix la necessitat de definir amb claredat què entenem per societat civil i de crear un cens oficial d’entitats que permeti un accés més transparent a les ajudes públiques i al reconeixement institucional.
Per fomentar una participació més àmplia i efectiva, la proposta preveu la creació d’espais de diàleg —com taules de participació i òrgans consultius— en tots els nivells administratius: Govern, consells insulars i ajuntaments.
El text també destaca la importància de facilitar l’ús d’infraestructures i serveis compartits, incloent-hi espais de formació, assessorament fiscal, laboral i jurídic. A més, proposa la creació d’instruments de finançament estable per garantir la sostenibilitat de les organitzacions, així com agilitzar els processos de tramitació i justificació de subvencions.
La iniciativa no es limita a enfortir la col·laboració amb l’administració pública, sinó que també impulsa aliances amb el sector privat i la creació d’incentius fiscals que reconeguin la cooperació entre sectors.
La proposta contempla la creació del Consell de la Societat Civil de les Illes Balears, un òrgan de participació i assessorament en matèria de polítiques públiques. També proposa enfortir l’Observatori de les Transicions, encarregat del seguiment i l’anàlisi de dades sobre l’impacte social, ambiental i econòmic de les entitats.
La història recent de les Illes Balears no s’entendria sense el compromís dels moviments cívics i les seves organitzacions. Des de les llunyanes mobilitzacions de «Parc sí, pàrquing no», «Salvem la Dragonera» o «Defensem la nostra llengua» fins avui, aquestes entitats han estat essencials per a la democràcia i la vida pública, contribuint a preservar el patrimoni col·lectiu i a consolidar espais de participació ciutadana, sovint lluitant a contracorrent.
Aquesta iniciativa legislativa s’emmarca en la Resolució del Parlament Europeu del 8 de març de 2022 sobre la societat civil a Europa, que reconeix que «les organitzacions de la societat civil tenen un paper essencial en la realització i protecció dels valors de la Unió establerts a l’article 2 del TUE», i recorda als Estats membres la seva obligació de garantir un entorn propici per a aquestes organitzacions, incloent-hi l’accés a mecanismes de finançament transparents i a espais de diàleg civil.
A més, s’alinea amb l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, dedicat als drets de participació, que estableix que «els ciutadans de les Illes Balears tenen dret a participar en condicions d’igualtat en els assumptes públics, directament o per mitjà de representants, en els termes que estableixin la Constitució, aquest Estatut i les lleis».
Per tot això, el Fòrum demana a totes les diputades i diputats que votin a favor d’admetre a tràmit la Llei de les Organitzacions de la Societat Civil. Els demanam que deixin de banda les disputes partidistes i apostin per una societat civil independent, viva, preparada i compromesa amb l’interès general de la ciutadania.
- Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
- Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
- El azote de los carteristas de Alcúdia
- El coche implicado en el accidente mortal de Son Castelló había sido robado
- La banda de Milojevic vendió drogas por más de 25 millones en Mallorca, según los investigadores
- Joan Lladó, exlíder de ERC en Baleares, presidente de Som: «El más tonto de Mallorca puede ser hotelero, y yo soy la prueba»
- Taltavull tienta a la exconsellera Cirer con un cargo en el Obispado
- Meliá inaugura su octavo hotel en la capital mallorquina: abre el Palma Avenidas