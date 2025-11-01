Opinión
Inés Winckler i Jaume Garau
Les Acadèmies del Clima: Nous espais ciutadans per a la formació sobre el canvi climàtic
Un equip multidisciplinari vam iniciar l’any passat un estudi en profunditat sobre les iniciatives per afrontar el canvi climàtic a dues ciutats europees: París i Palma. Són ciutats de diferent mida, morfologia urbana i cultura, però amb una economia molt condicionada pel turisme i el comerç internacional, la qual cosa les fa especialment vulnerables a l’increment de les temperatures i, en general, al canvi climàtic. Vam constatar que París disposa d’un model d’adaptació ja prou desenvolupat, mentre que Palma es troba en procés de desenvolupar-lo.
Actualment, les ciutats més intenses són responsables del 70% de les emissions mundials de CO₂, a causa de la seva alta densitat de població, del turisme i dels serveis que concentren. Les formes d’urbanització moderna -carrers, paviments i edificis- poden elevar la temperatura urbana fins a 10 °C més que en les zones rurals. Per això, les ciutats són part del problema, però també una peça clau de la solució.
Fruit de la nostra recerca, vam publicar deu articles al Diari de Mallorca durant els mesos d’octubre i novembre, que van motivar la creació d’una Acadèmia del Clima a Palma. Enguany, continuem amb quatre articles més per aprofundir en les potencials palanques d’acció d’una ciutat que es prepara per afrontar el canvi climàtic: la formació ciutadana, l’urbanisme, l’arquitectura participativa, la salut mental i la comunicació.
Des de fa uns anys, nombroses iniciatives divulgatives s’han posat en marxa arreu del món per informar sobre el canvi climàtic. Entre totes, ens interessa especialment el model de les Acadèmies del Clima, com la plataforma virtual creada per la Comissió Europea amb cursos en línia per a responsables públics (academy.europa.eu), o l’Acadèmia Iberoamericana del Clima. A nivell municipal, trobam iniciatives amb altres noms però amb el mateix esperit educatiu i divulgador, com l’Observatori del Clima de l’Ajuntament de València o l’Académie du Climat de Paris.
El model de París: una referència inspiradora
L’Académie du Climat de París, la nostra principal referència, és una institució municipal que va obrir les portes el 2019 en un antic ajuntament del 4t districte, reconvertit en laboratori de transició climàtica obert al públic i a les associacions. Gràcies a una programació rica -conferències, tallers, mercats, cafès, concerts i exposicions-, la ciutat de París ofereix un espai per posar-se en marxa i treballar conjuntament per una transició ecològica justa i inclusiva (academieduclimat.paris).
L’acadèmia disposa de diferents espais: una biblioteca, una gran sala d’actes, un bar-restaurant i diverses aules per a tallers i seminaris. Altres zones especialitzades estan destinades a activitats pràctiques com tallers de construcció, reparació o alimentació sostenible.
Les activitats, totes gratuïtes, són autogestionades per les entitats que les proposen, mentre que l’acadèmia proporciona els recursos logístics i la comunicació. Només aquest mes d’octubre, per exemple, la programació inclou 18 taules rodones, 9 tallers, 8 formacions, 3 concerts i 2 exposicions, a més de múltiples activitats obertes al públic: sessions més professionals entre setmana i activitats familiars els caps de setmana. Entre les conferències hi destaquen debats amb figures rellevants com l’ambaixador que va negociar la COP30.
Una Acadèmia del Clima per a Mallorca
La nostra Acadèmia del Clima neix inspirada en el model de París, però amb una identitat pròpia. Sorgida de la societat civil mallorquina i amb l’Estudi General com a espai de referència, vol canalitzar la gran quantitat d’iniciatives públiques, privades i associatives que ja treballen sobre el clima a Mallorca, unificant-les sota un mateix fil conductor: la implicació col·lectiva i ciutadana.
L’Acadèmia del Clima té com a objectiu conscienciar i formar la ciutadania -especialment la joventut- sobre els reptes climàtics i ecològics. El seu primer programa «experimental», disponible al web de l’Estudi General (secció Acadèmia del Clima), combina activitats teòriques i pràctiques: sortides a la natura per netejar o conrear espais, debats, cinefòrums i conferències.
Una nova narrativa climàtica
El clima és sovint notícia per les catàstrofes que provoca. Ara cal «girar la truita» i fer que les notícies sobre el canvi climàtic també generin esperança, innovació i talent. La transició ecològica ha de créixer com un moviment cultural i social fins a convertir-se en majoritari.
Treballem perquè les acadèmies de París i Palma comparteixin experiències i estableixin ponts de col·laboració que les enforteixin davant un context mundial poc propici a invertir en polítiques contra els impactes d’un canvi climàtic cada vegada més irreversible. El finançament, la comunicació i la participació ciutadana seran factors clau perquè aquestes iniciatives perdurin en el temps.
---
Inés Winckler i Jaume Garau, Palma XXI
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma
- Encuentran el cuerpo sin vida del empresario desaparecido en Palma
- Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
- Mallorca, en alerta naranja: estas son las zonas donde más lloverá, según la Aemet
- Detenido un empleado de una residencia de la tercera edad de Campos por abusar sexualmente de cuatro compañeras y una interna
- La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
- Fernando Simón: 'Habrá otra pandemia: no podemos permitir que tenga el mismo impacto que la del covid