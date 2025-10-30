Opinión | Tribuna
Per a què serveix un sindicat?
Fa anys que el neoliberalisme intenta d’imposar el discurs de l’individualisme, de la manca d’utilitat de la lluita col·lectiva i que cadascú miri per ell i no per al bé comú; un mantra que ha arribat a la destrucció del concepte de classe treballadora com si fos una relíquia del passat.
Poca gent es considera avui classe treballadora, ja que el discurs oficial pretén que tothom sigui classe mitjana o emprenedora, cosa que no és certa: tothom que depèn de la seva feina per viure és part de la classe treballadora. La seva demonització, però, ha suposat alhora el qüestionament dels seus representants: els sindicats.
Per a què serveix un sindicat? Té sentit avui dia afiliar-s’hi i abonar-ne la quota? Som permanent sindical de fa estona ençà i n’he vistes de totes les olors. Us parlaré d’alguns casos que han refermat les meves conviccions com a afiliat i dels beneficis de la lluita col·lectiva.
Al final de setembre els treballadors de la funció pública de les Illes —parlam de devers 60.000 persones— han cobrat els endarreriments que els pertocaven dels anys 2021-2024 arran d’una reducció dels salaris que aplicà l’anterior Govern gràcies a una sentència guanyada per l’STEI. Una mesura de millora retributiva per a un personal amb una pèrdua de poder adquisitiu acumulat que ha arribat a totes les persones afectades mercès a les aportacions de l’afiliació als serveis jurídics del sindicat; un benefici que ha rebut tothom.
El setembre d’enguany el jutjat contenciós administratiu número 1 de Palma donà la raó a l’STEI contra la provisió d’una prefectura de l’IB-Salut d’un lloc de feina a l’Hospital de Son Espases, ja que segons el sindicat la plaça s’havia creat «a dit» amb uns requisits per sobre del que preveu la normativa; una pràctica malauradament massa habitual dins l’Administració.
Aquest cas marca un abans i un després a l’hora de treure a concurs noves provisions de places. S’ha aconseguit, per una banda, aturar els peus a una Administració que no respecta la llei, i per l’altra garantir la transparència i la igualtat en l’accés a un lloc de responsabilitat de la sanitat pública. La tasca sindical com a contrapès davant la mala praxi dels (ir)responsables polítics.
Un exemple relacionat amb la llengua pròpia. Fa temps que hi ha grupuscles que fan feina contra el català a les aules. PLIS havia presentat un recurs contra els projectes lingüístics de tres centres i reclamava que es fixés un mínim del 25% de castellà a l’horari lectiu bo i aplicant aquí una sentència del Principat. L’STEI fou una de les parts codemandades en suport als centres denunciats i, finalment, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears desestimà la imposició del 25% d’espanyol.
El 2022 l’STEI guanyà la primera sentència que doblava el permís per naixement de les famílies monoparentals amb el reconeixement de les 16 setmanes addicionals, quan aquest dret encara no estava legislat.
Tota pedra fa paret i cada una d’aquestes batalles guanyades és important, gràcies a l’esforç col·lectiu i a posar per davant dels cants de sirena d’un individualisme buit l’optimisme de la voluntat per a un bé comú —també amb l’afiliació sindical.
Joan Pau Jordà publicà a l’Ara Balears un article Necessitem sindicats, en aquest país?, en què exposava que el sindicalisme necessita una revisió profunda i el de país «encara més». A l’STEI som conscients de la necessitat del relleu generacional, l’arribada a tots els sectors laborals i una major incidència en problemes com l’habitatge.
El sindicat no és una cosa abstracta: el formen els permanents sindicals i també la gent afiliada, però per damunt de tot, amb una vocació de feina col·lectiva.
