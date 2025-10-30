Nuestras contradicciones en la sociedad actual

En la sociedad actual de nuestras islas, y en general en el mundo occidental, es habitual encontrar una notable distancia entre lo que pensamos o decimos y lo que realmente hacemos. Por ello, resulta interesante detenerse a reflexionar sobre nuestras propias opiniones y considerar en qué medida las críticas que dirigimos a otros podrían aplicarse también a nosotros mismos, si fuésemos consecuentes. Esta reflexión tiene como objetivo fomentar una mayor tolerancia hacia las opiniones ajenas y contribuir a reducir la confrontación.

-Contradicciones en el Turismo. Uno de los ejemplos se encuentra en este ámbito. Solemos quejarnos en nuestra comunidad de la saturación provocada por los visitantes, pero si analizamos los datos de los viajes que realizamos los residentes en Balears al extranjero, observamos que en 2010 fueron 263.000 y en 2024 ascendieron a 734.000, lo que supone triplicar nuestra presencia en el extranjero. Es decir, también generamos presión turística en otros lugares.

-Aumento de Vehículos y las infraestructuras. A menudo, expresamos nuestro malestar por el exceso de vehículos, pero al mismo tiempo seguimos incrementando el parque automovilístico, pasando de 551.000 coches en 2010 a 1.180.000 en 2024, prácticamente el doble. Aunque podría distinguirse entre vehículos de propiedad privada y de uso público, los datos evidencian que los residentes disponemos de más automóviles. Paradójicamente, existe una parte de la población que no desea un aumento de infraestructuras viarias, pese al crecimiento del número de vehículos.

-Defendemos las energías limpias, pero frecuentemente nos oponemos a la instalación de parques solares o eólicos en nuestro territorio. Esta contradicción incluso llega a que para la construcción de un cable eléctrico de conexión con la península que no consume territorio; nadie desea tenerlo cerca de su vivienda.

-La vivienda es considerada uno de los problemas más graves que afrontamos pero, cada vez que se plantean nuevas construcciones, surge una fuerte oposición por considerar que la ubicación no es adecuada o las alturas o la congestión dificultando la solución habitacional.

-La venta de inmuebles a extranjeros es otro ejemplo de contradicción. Muchos opinan que no es lo más conveniente pero, cuando la situación afecta directamente, el precio se convierte en la principal prioridad, y la nacionalidad del comprador pasa a ser secundario.

-Cajas de Ahorro. En el siglo XIX, algunos ciudadanos invirtieron su patrimonio para crear las cajas de ahorro, luchando contra la usura y facilitando el acceso a la vivienda. Sin embargo, hace unos años, en aras de la eficiencia y el crecimiento, se eliminó el apoyo a estas entidades. Estas cajas aportaban hace apenas dos décadas alrededor de 2.500 millones de euros a obra social.

-Los salarios son bajos y la renta disponible de los ciudadanos no crece. Al mismo tiempo, se demanda una reducción de la jornada laboral, lo que plantea la pregunta de si ambas aspiraciones pueden lograrse simultáneamente.

-Trabajo infantil. Los derechos humanos se oponen al trabajo infantil, que se da especialmente en países subdesarrollados. Sin embargo, cuando se trata de niños que participan en anuncios publicitarios, cine o medios audiovisuales, la percepción cambia: no solo se acepta, sino que a veces se valora con admiración. En estos casos, generalmente los menores provienen de familias sin problemas económicos y no se considera explotación, ni se prohíbe ni se adoptan medidas para eliminar estas prácticas.

Estas reflexiones no buscan más que invitar a pensar en la diferencia existente entre lo que defendemos en abstracto o en general, y lo que hacemos o decidimos cuando la situación es concreta, especialmente cuando puede afectarnos personalmente.