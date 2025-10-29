Opinión | Tribuna
El metabolisme turístic que tenim
Els hotelers diuen que la culpa no és per la quantitat de turistes sinó que és en bona part dels residents que embossen les carreteres també a l’hivern
Quan es tracta d’implementar un turisme incipient i es fa a partir d’una completa i correcta planificació s’hi incorpora tot un seguiment de viabilitat; prospectiva i capacitat d’acollida; s’hi poden detectar les desviacions; fer-hi correccions que puguin evitar un procés de saturació; tenir cura del medi ambient. És a dir poder corregir les desviacions. Perquè sigui sostenible i de qualitat el desenvolupament és necessari un continuu seguiment en la gestió per part de l’Administració competent.
El cas de la nostra Comunitat no ha estat mai així. El primer desenvolupament del turisme de masses (1960 – 1973) sorgí sense ordre ni control de manera espontània amb més demanda que oferta disponible. Des d’aleshores no hem deixat de créixer i seguim creixent encara. La situació actual és de gran desgavell i el que patim els residents és ferm evident i fa que de cada vegada la situació sigui de més irritació social.
El que sí s’ha fet, a totes les legislatures, és gran quantitat d’embalum legislatiu. Lleis i decrets per imposar i d’altres per derogar, algunes de bona fe i les de mala gana per amagar ideologies que podrien fer perdre futurs vots. En realitat han estat lleis disfressa o de trampa. En realitat s’han difuminat o no s’han complit. Només han tengut vigència aprofitada les que han afavorit a les empreses d’activitats turístiques. No s’han tengut en compte les que puguin protegir els drets dels ciutadans. La situació actual és ferm evident.
A l’actual legislatura ha esclatat el gran debat de crispació del resultat evolutiu amb nul·la gestió turística . Els ciutadans han dit basta i rebutgen massivament la situació límit d’aquest model encara en vigor i evolució continuada. El debat però és confús, embullós i ple de contradiccions per la seva complexitat i interessos sectorials: massa places turístiques, reglades, il·legals, sense control ... ; massa turistes; capacitat d’acollida massa sobrepassada; pèrdua de qualitat preu en l’oferta; massa creuers; ofegor de trànsit circulatori; cotxes de lloguer; esgotament de recursos, restriccions d’aigua, encariment del productes de consum; paisatges morts; oferta continuada d’alcohol, droga, sexe i prostitució (amb tràfic de dones enganades per falses ofertes de feina); augment de grups de violència; etc. Els fets més rellevants i preocupants el desmesurat creixement poblacional; la pèrdua de qualitat de vida dels residents; augment de pobresa; pèrdua d’identitat cultural; la nostra llengua pròpia perseguida. L’encariment de compra i lloguer d’habitatges potser la conseqüència més preocupant per a l’adquisició dels residents de dret.
Tot en conjunt és el metabolisme assolit conseqüència de l’evolució incontrolada del turisme. Alerta! però, que amb tot això no vull manifestar que el turisme, com a actiu social i patrimoni de tots, sigui cosa dolenta, tot el contrari. El que he exposat és el resultat de males gestions que han fet destruir el turisme.
Els hotelers diuen que la culpa no és per la quantitat de turistes sinó que és en bona part dels residents que embossen les carreteres també a l’hivern. La realitat i conseqüència més greu és el massiu creixement poblacional. La política adoptada pel Govern de provocar habitatges de lliure venda farà que augmenti més la població i no en sortirem de l’especulació continuada.
Globalment tot forma part del metabolisme. Els embossaments circulatoris són resultat també d’abastiments i subministres (per a aliments, begudes, mercaderies ...) per a hotels i restauració; manteniments i reparacions; personal i mà d’obra que circula cada dia. A la temporada baixa és quan se solen fer les grans reformes; vénen gran quantitat de comercials de fora a oferir els seus productes. Tot forma part del metabolisme resultat del monocultiu turisme.
El Govern actual ja ni sap el que ha de dir, ho té tot tan embullat i ple de contradiccions que ja no hi valen més disfresses. Digui el que digui, no faci el que diu i es disfressi de tot un seguit de contradiccions no vol salvar el turisme.
