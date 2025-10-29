Opinión | Tribuna
El futur de l’aigua a Mallorca
És agosarat per noltros esperar oposició constructiva de qui ha participat en governs inútils però ara exhorta a actuar amb urgència. No és tot plegat la prova que la demagògia no coneix ni memòria ni vergonya?
La calor, que ha acompanyat sempre els estius de Mallorca com l’aigua acompanya el peix, és ara invocada com a prova suprema de la desídia política, com a condemna del nostre temps. Així, aquest estiu del que just sortim, llegíem amb espant a certa consellera socialista qui, després d’un passeig vespertí, arriba a concloure que som al llindar de l’apocalipsi.
Jo no nego —perquè seria absurd— que el clima canvia i que ens cal pensar-hi amb serietat. Però entre pensar-hi amb seny i escriure laments hiperbòlics hi ha la mateixa distància que entre suar una mica i ofegar-se. Més em sembla que allò que en realitat cremava a la política no era Mallorca, sinó les ganes de fer-se veure per pujar un escaló més en la jerarquia dels càrrecs interns. I és que quan l’ambició escalfa, no hi ha ombra ni font que la puga temperar.
Fou curiós llegir com mesclava temes, oblidava competències i abusava de metàfores. Inclòs recorria a comparacions, com si en el simple fet de posar noms estrangers hi hagués ja una garantia de saviesa. Amb tal desplegament literari em deman si la seva pròpia ambició li mereixia fer patir a la gent amb tanta paraula. Què és, si no, escriure sobre la «mort de calor» sense aportar cap mesura concreta? O mentir sobre els més vulnerables quan se’ls fa un protocol per primer cop? És agosarat per noltros, de tota manera, esperar oposició constructiva de qui ha participat en governs inútils però ara exhorta a actuar amb urgència. No és tot plegat la prova que la demagògia no coneix ni memòria ni vergonya?
No voldria, amb tot això, donar la impressió que menyspreu el problema del clima. Ben al contrari: crec que és un repte. Però precisament perquè ho crec, em dol veure’l manipulat amb tanta lleugeresa. Jo mateix he sentit la calor, com tothom. Però si mos volem preparar per a estius més llargs i calorosos, haurem de mirar menys a Canaan i posar més el seny a adaptar-nos. Els antics estoics recomanaven distingir entre el que depèn de nosaltres i el que no. La temperatura, per molt que es queixi la consellera socialista, no depèn del Consell de Mallorca. Ni la trajectòria del sol, ni la humitat de l’aire són a les nostres mans.
Què podem fer des del Consell de Mallorca? És voluntat d’aquest Consell estar al costat dels municipis. Malgrat no tenir la competència directa en matèria climàtica, posam les eines perquè els municipis afrontin millor el repte: recursos, suport tècnic, inversions. Aquest és el punt de partida. Per això hem duplicat la inversió al POS i seguim impulsant el PAESC, any rere any. I el que més m’agradaria fer valer, perquè mai abans s’havia fet, són els inèdits 25 milions d’euros que el Consell ha destinat a ajuntaments i mancomunitats per la millora de la distribució d’aigua potable, especialment en la reparació de fuites i la renovació de la xarxa. Entendrà l’esquerra que abans d’exigir i prohibir al ciutadà, cal que les administracions actuem per garantir un servei digne.
Tanmateix, esperar dels socialistes rigor i certesa en el debat és demanar massa. Però suportar que se’ns vulga colar un article fonamentat de dalt a baix en exageracions i mentides, això sí que és un límit que no hauríem de tolerar. L’esquerra, incapaç de sostenir el seu model fracassat, ens intenta vendre un món paral·lel que només fa tensionar la convivència. Mallorca, per sort de tots, no s’ha cremat aquest estiu. El que crema és la credibilitat d’aquells que fan de cada desgràcia una crispació com a eina per perpetuar una ideologia decadent.
