Prohens, «Ayuso mediterránea» y olé para la restauración mallorquina

Me apabulla el presidente de la organización empresarial de los restauradores mallorquines (asociada a CAEB). Tanto desparpajo, pose chulesca, no se prodiga en Mallorca; aquí imperan medias palabras, silencios esclarecedores. Juan Miguel Ferrer, que es quien me deja a los pies de los caballos, vive convencido, y vete a saber cómo se desenvuelve, que las Españas empiezan y acaban en Madrid, que la derecha ha de ser la que se da cita por los predios de Ayuso y aledaños, que no existe otra templada, se diría que civilizada. Habrá que atender como se merece a ese empresario, que nos da la medida de por dónde transitan esos nuevos restauradores, en posición de combate para la guerra cultural, también es económica, que pastorean la restauración mallorquina, la que se queja de todo y por todo, tenga que pechar con contraviento, fatigoso viento de cara, o cuando sopla favorablemente, que en la isla es habitual, circunstancia que seguro negará tres veces Juan Miguel Ferrer. De cómo se manejan en el sector con sus asalariados lo dejamos para ocasión propicia.

Atendamos a lo que dice el restaurador fascinado por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cuando le preguntan qué medidas regulatorias y de inversión pública considera necesarias instaurar responde que lo que se requiere es «libertad». ¿Qué entenderá Juan Miguel Ferrer por libertad? Lo aclara: «que Marga Prohens sea la Ayuso mediterránea y se quite los complejos». Ignoro qué clase de complejos padece la presidenta de las islas adyacentes. Lo que exige Ferrer posee hondo significado muy del gusto de la extrema derecha; que en Mallorca dispongamos de «la alegría de la libertad», es esa alegría desatada, dicharachera, castiza, de postín, la existente en la capital del Reino. Además, remachando la adscripción ideológica del hombre que dirige la restauración mallorquina, no tiene inconveniente en emplazar a Prohens a que se rebele (¿contra quién? ¿Contra qué? ¿Incumpliendo la legalidad vigente?)), «como hace Isabel». Ayuso transmutada por Ferrer en Isabel de España portando la antorcha de la libertad, desatando lo que nos maniata, luchando por la libertad, por la «alegría» que se materializa bailando el chotis, tomando cañas a destajo, fumando donde nos apetezca, sin prohibiciones comunistas bolivarianas, y olé. Eso es la alegría de vivir que propone nuestro hombre: paraíso de la desregulación. Sin leyes coercitivas. Sin normas civilizadoras. A Juan Miguel Ferrer puede vérsele recostado en la barra de un bar, no sé si el de su propiedad, mirada desafiante, a la ayusa manera; compone nítida declaración de intenciones. Por si falta hiciese.

Tenemos a los restauradores poniendo a Marga Prohens en un brete, otro, ordenándole que se deshaga de complejos que coartan su acción de gobierno (un suponer lo de acción) para que la «alegría de la libertad» impere en Mallorca. Conste que curiosidad sí tengo por saber qué opinan los hoteleros, casi siempre comedidos, de la ruidosa salida a escena del belicoso representante de los restauradores.

Acotación lamentable.- Un año después de los 229 muertos, Carlos Mazón sigue siendo presidente de la Generalitat valenciana. Su indecencia corre pareja a la de Feijóo al no exigir su renuncia. Entremos, si se desea, en repartir responsabilidades, en si el Gobierno de Pedro Sánchez debió de tomar el mando o respetar las competencias de la Generalitat. Mazón desapareció en horas trágicas. Su desempeño es infamia, lo enloda, enfanga al PP por permitir su obscena continuidad. Escuchar lo dicho el lunes por Feijóo para sacudirse las molestas preguntas de los periodistas, es deplorable: no quiere hablar en la semana del aniversario por respeto a los muertos y sus familias. Más respeto que la de promover la destitución de Mazón, imposible.