Opinión | Tribuna
Les bones escoles necessiten bons directors: UNESCO 24/25
El darrer informe de la UNESCO, del 24/25, es titula Lideratge a l’educació, liderar per aprendre i es demana «com poden els sistemes educatius atraure, nomenar i retenir bons líders educatius?».
Després d’una anàlisi mundial de la situació, l’informe conclou que «les bones escoles necessiten bons directors». Els directors eficaços treuen el millor de l’alumnat, treuen el millor del professorat i garanteixen que les seves escoles siguin segures, saludables i inclusives.
Aquest setembre, la cap de recerca temàtica de l’informe de seguiment educatiu de la Unesco, Anna d’Addio, va fer una presentació en un acte organitzat pel LID Barcelona, amb Anna Jolonch com a anfitriona.
Anna d’Addio va ser molt clara: és urgent que els sistemes educatius inverteixin tants recursos com calgui per poder comptar amb una direcció professional. És per això que l’informe UNESCO, a banda d’una exposició de la situació que ha trobat a nivell mundial, proposen tota una sèrie de recomanacions a les administracions.
Quan parlam de professionalitzar la direcció, diu Anna d’Addio, ens referim a una «professió», un «lloc de treball» amb unes competències identificades (estàndards), un procés de selecció obert, clar i competitiu i amb una escala salarial clara. No parlam de docents que avançada la seva vida professional es decideixen a assumir la responsabilitat de la direcció.
És necessari elaborar estratègies adients per detectar, atreure, formar i acompanyar fins a la direcció els millors candidats, fins i tot abans que aquests siguin conscients de la seva vàlua i, un cop allà, oferir-los acompanyament, un coaching i mentoria específics durant els primers anys de percepció d’aïllament i sobrecarrega i, després, una formació contínua permanent.
L’informe Tallis 2018 ja identificava la necessitat d’atraure directors d’escola de qualitat i feia dues recomanacions: prendre mesures per preparar la renovació dels líders escolars i dissenyar campanyes de reclutament eficaces per encoratjar homes i dones a fer-se líders escolars, com a actors essencials de la societat i del desenvolupament de les generacions futures.
Res d’això passa a Espanya, ni tampoc a les Illes Balears, tot i ser la CCAA capdavantera en temes de direccions escolars i que el Reglament orgànic de les escoles i instituts, diu en el seu article 28.3 que «la Conselleria d’Educació i Formació Professional ha de promoure que tots els centres educatius públics comptin amb un projecte de direcció d’abast temporal de quatre anys», és a dir, ha d’assegurar-se candidats a la direcció.
La conselleria fa convocatòries anuals per a cobrir les places vacants de director que han quedat lliures als centres. Una vegada fet això, esperen «passius» el resultat del procés i, el darrer dia del termini, s’assabenta del nombre de places que han quedat cobertes. Probablement alguns inspectors s’han interessat en el fet que els seus centres comptin amb una candidatura. En tot cas, no hi ha hagut cap campanya de reclutament, no existeix cap procés per atreure-hi candidats competents.
A les Illes Balears en el procés de selecció de candidats a la direcció, entre el 75% i el 85% de places queden cobertes, clarament per damunt de la resta de l’estat, juntament amb la Comunitat Valenciana i Euskadi. He procurat saber que passa a les altres CCAA i és realment molt difícil aconseguir-nei les dades i, a moltes d’elles, només es cobreixen el 50% de places.
Els recents dies 15 i 16 d’octubre s’ha desenvolupat a Madrid el I Congreso Nacional de la dirección escolar, organitzat per les federacions estatals de direccions de primària i secundària i el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, desenvolupat entorn les conclusions de l’informe de la UNESCO. Hi han assistit uns 190 directores i directors dels quals 27 eren de les Illes Balears, la CCAA més representada en termes relatius de població, fins a tres vegades més que les dues següents comunitats, Andalusia i València.
A les Illes Balears hi ha 9 associacions de directores i directors (a Catalunya només una), una mostra de la iniciativa dels professionals directius i el seu interès per compartir el seu creixement professional. També comptam, des de fa 4 anys, amb un centre de formació de directius únic a tot l’estat. Potser seria bo que els responsables de la conselleria en temes de direccions escolars, llegissin l’informe de la UNESCO i fossin més atents a les òbvies ànsies dels nostres directius per ser uns professionals de la màxima qualitat.
- El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
- Un asentamiento de personas sin techo en el Rafal Nou desespera a los vecinos: 'Si quieres que me vaya búscame un piso
- Palma ante el riesgo invisible: cómo la ciudad se volvió vulnerable a las inundaciones
- Cierre de comercios en Mallorca: por qué en Capdepera casi no quedan tiendas
- Alerta por lluvias en Mallorca: consulta aquí el radar en tiempo real
- Despiden a un trabajador de Ryanair por increpar a gritos a una compañera en el aeropuerto de Palma
- La fuga de pisos al alquiler temporal y de habitaciones alcanza niveles máximos en Mallorca
- Un incendio de grandes dimensiones arrasa la nave de una panificadora en Son Castelló