Del miedo y los platós

Ahora que viene Halloween y las cadenas de televisión nos invaden con pelis de terror, quisiera aportar un granito de arena movediza desmitificando eso del miedo. Al final, viniéndome arriba, todo es tolerable y, ¡bah!, si tampoco es para tanto..., sobre todo cuando una supera un momento de pánico escénico, con ganas de volver a repetir. ¿No dicen que la mejor manera de superar tus miedos es enfrentádote a ellos? Pues eso hice, y ¡de aquí, a Hollywood!

Confieso que estas líneas me cuestan un poco por aquello de relatar algo vivencial y, sobre todo, porque sospecho que pueden rezumar un poco de ingenuidad. La cuestión es que, hace unas semanas, tuve una experiencia tan emocionante como inesperada: estuve en un plató de televisión. Sí, en IB3, en el programa Cinc Dies. Mi primera vez en ese universo de luces, cámaras y gente que parece saber exactamente qué hace, mientras tú intentas no parecer una cierva asustada y deslumbrada por los focos (eliminé el diminutivo del animal en coherencia con mi fisonomía).

Yo no iba tranquila, pero me repetía a mí misma las palabras amables del productor y el «irá bien» de cosecha propia. Pero basta con poner un pie dentro del plató para que tu cerebro empiece a procesar demasiada información: luces por todas partes, pantallas, y entrar con el programa emiténdose, viendo al presentador y a los colaboradores impecables en un directo que no perdona, sin truco o trato.

Antes, una integrante del equipo se acercó para indicarme paso a paso lo que iba a suceder y a dónde ir. Después de pasar por chapa y pintura y hablar unos minutos con peluquera y maquilladora, llegó el efecto sedante, porque una, cuando está nerviosa, se aferra al ancla de las sonrisas y buenas palabras. Al llegar a la parte de lo que no se ve del plató, me dijeron un «te lo coloco aquí», un micrófono en la solapa de la americana, para luego darme la vuelta y acabar de ponerme algo más en la parte de atrás de mi pantalón. Me dejé llevar por las ejecuciones de otros, cual muñeca pepona, con sus ondas en el pelo y sus ardientes mofletes rojos.

Luego vino la parte más peligrosa: caminar entre algún cable sin tropezarme y realizar un auténtico destrozo en la trastienda del plató. Porque si hay algo que visualizo con frecuencia son los propios contratiempos habituales, un catálogo de desventuras que van desde deslices hasta el derrame de copas. Los platós son un campo minado donde cada paso puede ser tu debut con una caída en directo.

Y llegó ese momento. Mientras se emitía otra entrevista, me senté en mi silla previamente radiografiada. ¿Será demasiado baja para mí? El presentador rompió cualquier tensión ofreciéndome una acogida inmejorable, intercambiamos algunas palabras y saludé al resto de colaboradores. Llegó el momento de la verdad: noté en mis carnes ese segundo previo aterrador antes de emitir el sonido que brota de tu garganta cuando te dan paso. Me imaginé soltando mi primer gallo a lo Felipe VI. Y ahí, entre las luces y el silencio del equipo, pasó algo mágico: el miedo se esfumó. Me relajé, hablé, me reí y gesticulé como si lo hubiera vivido antes.

La charla pasó volando. El ambiente cálido y esa agradable sensación que te deja sonriendo por dentro predominaron. Al terminar, salí del plató con una mezcla de alivio y orgullo (sí, han leído bien), y una sospecha: quizá esto de la tele enganche. Porque sí, detrás de las cámaras hay un montón de trabajo, ritmo y nervios, pero también una energía preciosa que te hace pensar en la posibilidad de repetir. Y, lo mejor de todo, al acabar me quitaron el micro en algún momento, del cual ni me enteré.

Por eso... ¿quién dijo miedo?