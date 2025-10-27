El futuro de las clases medias

En nuestra comunidad, el boom turístico y la actividad inmobiliaria provocaron un cambio radical en las estructuras socioeconómicas. Surgen múltiples pymes, autónomos y emprendedores, con grandes facilidades para acceder a créditos financieros, se crean nuevos empleos y oportunidades, los salarios de los trabajadores aumentan progresivamente, y también mejora la especialización dentro del mundo empresarial, dando lugar a nuevas profesiones. Los profesionales liberales ampliaron sus horizontes. Ya no eran solo abogados y médicos. También arquitectos, aparejadores, programadores, diseñadores, consultores de todo tipo. Las clases medias se construyen precisamente con estos mimbres: personas con una renta suficiente como para poder cubrir algo más que las necesidades básicas, e incluso ahorrar y acceder a bienes de equipo y de consumo y al crédito hipotecario.

Los primeros inputs son las principales inquietudes personales y colectivas. La principal preocupación es la situación que, a pesar de mejorar, sigue sembrando dudas; especialmente, entre los segmentos jóvenes, las pymes y autónomos. La dependencia (casi exclusiva) del turismo y de sus servicios derivados han entrado en crisis mostrado la debilidad de nuestra actividad productiva fundamentada en un turismo masivo concentrado en escasos meses y con un personal de escasa cualificación mayoritariamente contratado temporal y en precario.

Llegó la crisis del 2008. La macrocrisis económica/financiera estaba en camino de superación, pero no la crisis social: falta de viviendas asequibles; los jóvenes han vuelto al hogar de sus padres por no poder pagar un alquiler; incapacidad de las parejas jóvenes, especialmente las madres, para trabajar por no existir una enseñanza preescolar universal; dificultades para costear el transporte a los lugares de trabajo; nuevas formas de pobreza y aumento de los sin techo; necesidad de recolocar a los trabajadores que han perdido el empleo por la pandemia o por la la digitalización de las empresas.

En los entornos del 2014, se reactiva la actividad turística, convirtiéndose en una inversión muy rentable para los inversionistas. Balears se convierte en el destino vacacional de referencia. Precios asequibles, máxima ocupación en temporada alta, conexiones aéreas privilegiadas, empleo intensivo con escasa cualificación, «máximo divertimento». Tal superactividad comenzó a entrar en crisis incluso en la temporada 2019. Reflejo la opinión de los turistas que nos visitaron en esa temporada. Especialmente los repetidores se quejaban de una excesiva masificación, las carreteras repletas, los lugares de referencia, tales como las playas con «encanto», no eran accesibles.

¿Dónde nos conduce tal percepción a corto y medio plazo? Un factor determinante de la trasferencia de la juventud hacia la adultez se visualizaba en la capacidad de emancipación. Entre los 19 y 25 años, comenzaba a vislumbrarse y consolidarse una vida autónoma y formar un hogar propio, aunque inicialmente fuera con apoyo familiar. Tal modelo se fue al traste cuando el trabajo se convirtió en un bien escaso; y, en la actualidad, en caso de tenerlo, es inestable y con bajos salarios. No solo resulta imposible el acceso a una vivienda, sino también es inviable cumplir con los compromisos ya adquiridos a través de una hipoteca o alquiler.

¿Cómo plantear el futuro de las clases medias? Si pretendemos construir una economía productiva sostenible, hay que compaginar el desarrollo económico con un progreso social y ambiental que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.