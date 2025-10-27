Opinión
Desconfiança
A vegades, la paraula donada és qüestionada per altres persones i per les institucions o empreses, i per tal d’evitar abusos en els llocs de feina, es demana sempre un justificant. Ja no és suficient dir que has d’anar al metge o al notari o qui sap que, ara has de portar un certificat que així ho corrobori. També els adolescents quan falten a classe, els pares han de justificar-ho, perquè per ventura no tenen el seu permís i el que han fet és simplement saltar-se unes hores de classe. És una manera de què hi hagi un cert control. Hi ha ocasions en què és necessari demanar una baixa laboral, tant per problemes de salut com familiars i així altres, i, amb això, posar fre a la demanda de peticions. No cal dir que la picardia sempre juga el seu paper, ciutadans que descaradament aprofiten la mínima oportunitat per demanar-la i després se’n van de viatge. Som partícips de la desconfiança que generen les nostres accions en els altres, i, especialment, en els organismes corresponents. Sovint, la institució o empresa pensa que se la vol enganyar, que hom vol aprofitar-se per evadir-se de les responsabilitats com a treballador. Per què hi ha tanta desconfiança al nostre voltant? Què és el que passa? Qui diu que les ‘narcollanxes’ que Trump ha fet bombardejar en el Pacífic són realment de traficants de drogues? Tan sols ho diu ell. Fins ara no han aturat a cap per interrogar els seus ocupants i verificar el seu decomís per veure si és veritat o no. De fet, de Trump no ens hem de fiar mai, perquè les seves paraules no són avalades pels fets. Independentment d’això, som una societat desconfiada, mirem al nostre veí de reüll, ens sentim amenaçats pels altres, per les seves mirades còmplices o no, per les seves paraules o per allò que no diuen o que amaguen. La paraula, que és part important de la comunicació, ja no té la força d’antany, adés s’ha convertit en una eina de manipulació, més encara ara amb la incorporació de la IA, que segueix sovint uns algoritmes que, al capdavall, són totalment falsos. El flagrant premi Princesa d’Astúries d’enguany de Comunicació i Humanitats, el filòsof alemany d’origen subcoreà, Byung-Chul Han, ha dit que allò que posa en perill la nostra societat i, per tant, la nostra democràcia, és la manca de valors i que t’enfonsa en el buit existencial, on els altres construeixen el seu relat, un relat basat en la seva autocràcia. El trastorn de la nostra societat és neuronal. Vivim en una gàbia daurada, com Siddharta Gautama, que actualment no és altra que el de les xarxes socials, alienats i envoltats de tota classe de luxe, malgrat que no sigui el luxe que desitjaríem, però protegits, aparentment, de qualsevol torbació. Consumim els dies en els jardins de l’Edèn, una mena d’entelèquia emocional, sense cap contacte amb la realitat exterior. Mentrestant, la distància entre rics i pobres és cada vegada més profunda. D’aquí que Byung-Chul es decanta per cultivar el treball manual com a teràpia. Cal embrutar-se les mans, tocar la terra, baixar al fang. Necessitem els valors, com el sentit de comunitat, la responsabilitat, la confiança i el respecte. Sense aquestes virtuts, la democràcia no existiria. Més encara, sense valors, la llibertat no és llibertat, sinó una quimera.
Amb tot, tornem a les baixes laborals, que també creen confusió i, en els pitjors dels casos, estafa. L’àmbit acadèmic és ple de desconfiances i, com sovint es diu, paguen justos per pecadors. Les estadístiques ens donen la raó, si més no en el sector educatiu. En el curs passat, a Catalunya, per exemple, en la primera setmana de setembre quan comença el nou curs es varen tramitar unes vuitanta baixes mèdiques del grup estable de substitucions que fan la funció de cobrir les baixes ordinàries de primària i de secundària, format per uns dos mil docents. A finals de setembre, el nombre es va elevar a gairebé a quatre-centes baixes, un 18% dels integrants del grup estable. Aquesta estadística es va mantenir més o menys igual al llarg de tot el curs escolar. Segons dades del Departament d’Educació de la Generalitat, el curs 2024-25 es varen gestionar més de setanta-set mil baixes mèdiques, tot i que cal dir que foren la majoria baixes curtes, entre tres i set dies, la majoria per la grip estacional. Les més llargues foren d’un mes a tres mesos, entre un 8% i 10% de la comunitat educativa. A les Balears les baixes mèdiques també han augmentat i és preocupant, ja que part de les causes de les baixes són l’excessiva càrrega burocràtica, canvis curriculars d’avui per a demà, noves ordres des de la Conselleria, la manca de recursos educatius, les contínues faltes de respecte que sofreixen els i les docents que els provoca un estrès i una ansietat que fa aflorar la síndrome de Burnout, és a dir, un mena d’erosió professional que minva les teves facultats mentals, emocionals i físiques. És el que vulgarment es diu ‘estar cremat’. Cada matí, anar al centre educatiu resulta un malson que pesa com una làpida i que provoca estralls en el psiquisme. Altres, considerats més forts, han caigut. Necessitem mirar això detingudament, reflexionar-hi i tenir cura d’una bona salut mental, ara que està tan de moda parlar-ne. Per a molts, és una sort o privilegi treballar en allò que t’agrada, no tothom ho pot fer, però cal confiar en el mestratge dels docents. No ens equivoquem, un centre educatiu no és una empresa.
