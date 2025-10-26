Vidas en juego y guerra partidista

Marga Prohens, junto a Juanma Moreno Bonilla en un acto en Campos. / PP

El debate público se ve cada vez más sobrepasado por un alud de polémicas que enturbia la capacidad de discernir entre los hechos y el ruido, con un efecto desolador sobre la ciudadanía. Esta semana hemos asistido a un agrio enfrentamiento político en torno asuntos tan sensibles como la salud o la inmigración. Tras el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, que ha sumido en la angustia a miles de mujeres más allá de ese territorio, la ministra de Sanidad, Mónica García, pidió a todas las Comunidades Autónomas, competentes en la materia, que remitieran datos de los programas activos para la detección de ese tipo de cáncer, además del de cérvix y el colorrectal, los más implantados en España, a fin de evaluar el sistema y corregir, si fuera necesario. Esos programas salvan vidas porque muchas veces permiten actuar a tiempo, pero resultan de poca utilidad si la persona no recibe los resultados y el sistema no se activa ante una alarma. El tiempo es un factor clave en la lucha contra el cáncer, también en la batalla política. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez aprieta las tuercas en el inesperado flanco débil que se le ha abierto en la antesala electoral al popular Juanma Moreno -después de trascender que 2.317 mujeres no fueron informadas de que su cribado tenía un diagnóstico no concluyente-, el PP contraataca con un boicot en bloque a la entrega de los datos requeridos por el ministerio. Sus consejeros autonómicos, incluida la balear Manuela García, abandonaron la reunión interterritorial de Sanidad alegando que se ha hecho un uso partidista y que no se ha desarrollado un documento que permita un volcado común. Una falta de previsión notoria, como la compra por parte del Ib-Salut de ambulancias valoradas en 56 millones de euros que solo pueden conducir dos de cada diez técnicos al carecer del carnet requerido. Por más que la petición de la ministra adoleciera de un error de cálculo, nada justifica que no se facilite la información en el formato disponible. La propia consellera Manuela García ofreció los grandes números el pasado octubre. Supimos que de las 40.000 mujeres de entre 50 y 69 años llamadas el pasado año al cribado de cáncer de mama en Balears, respondieron un 70% y que, de todas ellas, 1.260 fueron derivadas con el siguiente resultado: 119 fueron diagnosticadas de cáncer de mama y a 396 se les detectaron patologías no malignas. Tras lo ocurrido en Andalucía, una revisión transparente del conjunto del sistema aportaría mayor seguridad y confianza. A todos nos llega la hora, pero nadie debe verla adelantada por ineficiencias subsanables de la Administración o por las veleidades de la guerra partidista que, al pervertir la necesaria y loable labor de fiscalización del poder para poner luz en zonas oscuras, socava la credibilidad en el sistema democrático.

El mismo barro de las mamografías encharca el debate de la gestión de los flujos migratorios, estos días focalizado en torno al despliegue del Frontex en Balears. A la vista de la información transmitida a los medios, parece que ni la agencia europea de control de fronteras y costas está totalmente ausente, ni el Gobierno de España actúa con la intensidad que requieren las islas ante la consolidada ruta argelina. Mientras los Ejecutivos central y autonómico se enzarzan en una guerra de acusaciones y desmentidos, el Mediterráneo se convierte en la sepultura de miles de personas, muchas desesperadas y víctimas de las mafias. Como en el cáncer de mama, hay vidas en juego.