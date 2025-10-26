La minúscula respuesta política a la falta de vivienda

Exigimos a las administraciones que afronten con urgencia el problema de la falta de vivienda asequible, que promuevan sin más dilaciones un aumento de la oferta residencial que no engulla de inmediato la demanda extranjera ni siga disparando los precios. Pero cuando al fin se ponen a ello, tras un cambio legislativo que acorta significativamente los trámites, y surgen los primeros proyectos, arrecian las críticas. No de quienes puedan albergar la ilusión de adquirir a medio plazo un piso a precio limitado en uno de esos barrios, sino de los vecinos de las futuras promociones, que desearían que nada cambiara a su alrededor y exigen tener voz y voto para frenar ese desarrollismo.

Lo habrán escuchado últimamente: al Ayuntamiento de Palma se le acusa de trabajar para especuladores sin escrúpulos. También de disparar la densidad de población de los barrios donde promueve los denominados Proyectos Residenciales Estratégicos, de colapsar el tráfico en estas zonas sin procurar nuevos accesos ni programar futuros equipamientos. Y hasta de desfigurar zonas arboladas que pertenecen a antiguas fincas señoriales con siglos de historia.

Vista de la finca de Son Puigdorfila Nou con sus casas del siglo XIX al fondo. / Miguel Vicens

Todas las críticas tienen una parte de razón, y es bueno que los gobiernos se sientan vigilados por los ciudadanos, ya que la oposición está en otras cosas, en llevar al Constitucional la ley que ha hecho posible esas primeras promociones. Hemos escuchado esos reproches con el inicio de la tramitación municipal de los proyectos de Son Güells y Son Puigdorfila Nou, en Palma, que suman más de 3.500 viviendas. Y los volveremos a escuchar cuando Cort ponga en marcha los nuevos proyectos ya anunciados en Son Ximelis, Can Fontet y Son Cladera Sud.

Sin embargo, conocido el tamaño del problema y con un mercado inmobiliario tan tensionado, en el que el déficit de viviendas tiene un efecto directo en el aumento de los precios, la respuesta política sigue siendo muy pequeña. Al Ayuntamiento de Palma y a los municipios con más población de Mallorca habría que exigirles que, a estas alturas, tuvieran más promociones en tramitación, y no solo las dos mencionadas. La falta de vivienda asequible es el tsunami que hará caer gobiernos nacionales, autonómicos y locales que no hicieron todo lo que estuvo en su mano para ponerle remedio, aceptando, claro está, la complejidad de una respuesta que no solo es urbanística, sino que exige intervenir en el mercado de trabajo, en los salarios y en la descomunal oferta turística.