PP i Vox son patriotes dels promotors
Recentment el PP i Vox han aprovat una nova llei urbanística que, segons ells, solucionarà el problema de l’habitatge. Però és mentida. És un regal als promotors, puja els preus de l’habitatge i destrueix el territori. És una operació especulativa a gran escala.
Perquè, siguem clars: els problemes d’habitatge que pateixen les famílies no preocupen a PP i Vox.
És un regal als promotors perquè permet construir més i més car. Això significa beneficis extraordinaris per uns pocs, mentre la majoria fa equilibris per arribar a final de mes. Només amb la construcció del sòl urbanitzable de Palma, els promotors tendran més de 800 milions d’euros d’ingressos extres. I si hi afegim el negoci del sòl rústic, la xifra es multiplica. És, senzillament, el negoci del segle.
I el més greu és que aquests habitatges no seran per la gent treballadora. Els pisos més barats costaran 300.000 euros. Això són setze anys d’un sou mitjà, íntegre, dedicat a pagar una hipoteca.
Les principals institucions internacionals ho diuen ben clar: una família no hauria de destinar més del 30% dels seus ingressos a l’habitatge. Superar el 40% és ja una càrrega excessiva. A Balears ens hem acostumat a superar de molt aquest percentatge. Cada vegada hi ha més treballadors pobres, persones que fan feina cada dia però no poden pagar les factures tranquil·lament. Les polítiques haurien d’anar encaminades a baixar els preus i pujar els salaris. Però ja sabem que la dreta no vol fer ni una cosa ni l’altra.
A més, aquesta llei empitjorarà la vida als barris. Tenim escoles que s’han quedat petites, centres de salut saturats, poques zones verdes i carreteres col·lapsades.
Els governs intel·ligents fan polítiques perquè les ciutats siguin més verdes, amb escoles i comerços a prop de casa, amb grans parcs i carrers tranquils. Aquí, en canvi, el PP i Vox crearan nous barris sense els equipaments, aparcaments o zones verdes que la gent necessita. Només pensen en encimentar-ho tot.
N’estan tan enamorats, del ciment, que permetran finques de deu pisos en sòl rústic. Imagineu-vos blocs de formigó al voltant de Son Ferriol o Establiments. Escarrufa. Però no sorprèn: aquests polítics sempre han donat carta blanca als especuladors, siguin turístics o immobiliaris.
Per ells, el camp no té cap valor si no es pot urbanitzar. El territori no és un solar, sinó la base de la nostra salut, del nostre benestar i del nostre futur. La naturalesa no és un luxe, és una necessitat. I qui encara no ho entengui, hauria de recordar el que hem viscut amb la pandèmia i el que estam vivint amb la crisi climàtica.
Mentre les dretes presumeixen de patriotisme i celebren la Constitució, la incompleixen sistemàticament. L’article 47 és clar: tothom té dret a un habitatge digne i adequat, i les administracions han d’impedir l’especulació. I què fan ells? Exactament el contrari.
Garantir el dret a l’habitatge exigeix polítiques valentes. S’han de regular els preus dels lloguers, construir molts més habitatges públics, impedir que uns pocs acumulin desenes de pisos, i prohibir la compra d’habitatges per part de les grans empreses i dels no residents. Qui vulgui fer-se ric, que especuli amb joies o amb cotxes, però no amb cases. L’habitatge és un dret, no un negoci.
Aquesta llei és una estafa feta a mida dels poderosos. El PP i Vox no són patriotes de Mallorca, són patriotes dels promotors.
