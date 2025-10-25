Opinión | Tribuna
La crisi de la COVID, una lliçó per actuar contra la crisi climàtica
Quan el planeta es va aturar la primavera del 2020, tots vàrem sentir que vivíem un moment històric. El silenci als carrers, els avions quiets, les videotrucades com a comunicació familiar, la televisió connectada al món. La pandèmia de la COVID-19 ens va fer veure la fragilitat de la nostra societat planetària. En el cas de la Mallorca turística la paràlisi va ser total.
Però, passats uns anys, amb la vida novament accelerada pel turisme de masses que no atura, queda una pregunta incòmoda: què n’hem après, realment? Podem aplicar aquelles lliçons a la crisi climàtica, l’altra gran emergència que segueix avançant, més lenta però més devastadora?
Al començament de la pandèmia, molts ciutadans i dirigents van optar per minimitzar el problema. «És una grip forta», «només afecta uns pocs». Aquesta actitud és gairebé idèntica a la que veiem davant el canvi climàtic: «El clima sempre ha canviat», «no és tan urgent».
Vull pensar que la negació no és ignorància, sinó autoprotecció psicològica. La ment humana fuig d’allò que no pot controlar. Davant una amenaça «invisible» —un virus o l’escalfament global— la reacció natural és negar-la o apartar-la del pensament. La diferència és només de ritme: el virus actuava en setmanes; el clima, en dècades. Però el mecanisme és el mateix: la negació psicològica , social i política , com a escut davant la por.
Durant la pandèmia, quan els missatges van ser clars («quedeu-vos a casa», «porteu mascareta»), la majoria de la gent va respondre. Quan es van tornar massa tècnics o contradictoris, es va perdre la cohesió. El mateix passa amb el clima: la urgència es dilueix en terminologia i percentatges.
Quan una qüestió científica es converteix en una bandera ideològica, el diàleg s’atura. Les dades deixen de convèncer, perquè el debat ja no és sobre veritats sinó sobre pertinença. Aquesta és una de les lliçons més clares de la COVID: sense empatia ni ponts entre valors, no hi ha acció col·lectiva eficient.
Quan les crisis s’allarguen molt es genera una vertadera obsessió col·lectiva per tornar a la normalitat. Durant la pandèmia, després de cada onada d’infeccions, es repetia la mateixa frase: «Hem de tornar a la normalitat». Però aquella normalitat era la que havia permès l’expansió del virus: mobilitat massiva, interaccions properes, globalització sense fre.
Durant la COVID, vam comprovar com els interessos econòmics van pressionar per reobrir l’economia , fins i tot abans que fos segur. Amb el clima, la pressió és permanent: el curt termini guanya sempre al llarg termini. Les empreses i els governs actuen sota el principi de la impaciència estructural: «Primer creixem, després ja reduirem emissions». «Primer pensam amb el final de mes i més tard ja pensarem amb la fi del món».
Si alguna cosa ens va ensenyar la COVID és que el canvi és possible. En qüestió de setmanes, la humanitat va alterar hàbits profunds: vam deixar de viatjar, vam teletreballar, vam cooperar. Allò que semblava inimaginable es va fer real. Això demostra que la capacitat de transformació col·lectiva existeix, però necessita tres condicions: confiança, lideratge i sentit de comunitat. Quan aquestes tres falten —com passa bastant ara amb el canvi climàtic— l’acció s’esvaeix en declaracions simbòliques.
La pandèmia també va mostrar els límits de la por com a motor del canvi. La por pot activar reaccions ràpides, però no sosté el compromís. Quan el perill immediat desapareix, la gent oblida. El repte climàtic requereix, en canvi, una cultura de la responsabilitat sostinguda, no del terror. Parlar del futur amb esperança, no amb visió apocalíptica. Construir relats que il·lusionin: ciutats més verdes, energies netes, comunitats resilients, mes salut….
La diferència entre el virus i el clima és només una: davant del primer vam reaccionar tard, però davant del segon encara som a temps d’evitar el col·lapse. O no ?
- Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
- La directora del colegio de Palma donde se ha presentado un exalumno con un cuchillo: 'Fue un estudiante modélico
- El desarrollo urbanístico de Son Güells prevé edificios de hasta doce plantas de altura
- Confinan a estudiantes en las aulas al irrumpir un exalumno armado con un cuchillo en un colegio de La Soledat
- Júlia Ojeda, vicepresidenta d'Alhora, tras denunciar un caso de discriminación lingüística en Palma: 'Estamos tan colonizados que tendemos a cambiar el catalán por el castellano automáticamente
- Condenado por agredir a su hijo de 11 años por negarse a darle el móvil en Lloseta
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
- El alcalde de Petra admite el error y sanciona a los dos regidores por asistir a un pleno telemático mientras conducían